Prats de Rei viu les nits de Música al balcons amb una gran assistència de públic
La població de l'Alta Segarra ha viscut aquest cap de setmana dues jornades plenes de música convertint el nucli en un gran escenari
Regió7
Els Prats de Rei ha celebrat aquest cap de setmana el Festival Música als Balcons amb un gran èxit de participació. Durant dos dies, carrers i places s'han omplert de música i d'activitats que han consolidat aquesta proposta com una de les cites culturals més singulars de la comarca. Músics i cantants de diferents països, juntament amb artistes vinculats al municipi, van oferir actuacions que van captivar el públic assistent. Humana Sound System, Magadalini i Rafinha, La Clau amb Friedericke, Ellen Pieterse, Marjan Linnenbank, Robert Jan Vermeulen amb Edu Medina, Juan Andrés Ospina, Sofia Ribeiro, Nicolás Ospina i Juan Pablo Balcázar van protagonitzar una proposta artística diversa que va permetre als assistents gaudir d'un autèntic viatge musical ple de sensibilitats, estils i cultures.
La programació va començar divendres amb la tradicional Passejada Musical, que va omplir els carrers, balcons i places del nucli antic de música, cultura i emocions. Centenars de persones van seguir amb entusiasme el recorregut pels diferents espais del nucli antic, convertits per unes hores en escenaris vius.
La programació va continuar dissabte a la tarda amb una participativa sessió de Circle Singing a l'Església Mare de Déu del Portal, conduïda per Sofia Ribeiro i Juan Andrés Ospina. L'activitat va transformar aquest espai patrimonial en un punt de trobada creativa, on el públic va poder experimentar la música de manera col·lectiva i espontània.
Al vespre, la plaça va acollir els concerts de Judit Neddermann amb Dario Barroso i de Macaco amb Tirtha, dues actuacions molt esperades que van exhaurir les entrades en molt poc temps. Els nombrosos assistents van gaudir d'una vetllada musical excepcional en un ambient immillorable, confirmant l'interès creixent que desperta el festival.
Més enllà de la programació musical, el Festival Música als Balcons també va comptar amb una oferta de gastronomia de proximitat i food truck, reforçant una proposta que combina cultura, patrimoni, espai públic i experiències compartides. Dissabte al vespre, l'empresa Singulars va ser l'encarregada del servei de tapes durant els concerts, contribuint a completar una experiència cultural i gastronòmica de qualitat.
El festival és també un reflex del dinamisme cultural que viu actualment els Prats de Rei. En els darrers anys, diversos artistes han escollit el municipi com a espai de residència i creació, contribuint a consolidar una comunitat creativa activa que troba en Música als Balcons una plataforma ideal per compartir talent, experiències i noves formes de viure la cultura.
"Música als Balcons continua consolidant-se com una cita cultural de referència, capaç de convertir els carrers en escenaris, els balcons en punts de trobada i el patrimoni històric dels Prats de Rei en una experiència viva, compartida i oberta a tothom", segons han explicat fonts municipals.
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