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Crema una instal·lació de plaques fotovoltaiques a Cabrera d'Anoia

Els Bombers han arranjat les plaques per a evitar possibles curtcircuits

Imatge d'arxiu de camions de Bombers

Imatge d'arxiu de camions de Bombers / Bombers de la Generalitat

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Jordi Torres Cusidó

Manresa

Una instal·lació de plaques fotovoltaiques ha cremat a Cabrera d'Anoia aquesta matinada de dimarts. L'avís a emergències s'ha fet a les 2.47 hores, per fum negre que es veia al carrer Cornellà, i els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat tres dotacions.

El foc, que també ha afectat una caseta de jardí, s'ha donat per extingit a les 3.46 hores, i per precaució, el cos d'emergències han arranjat les plaques per a evitar que es generés un curtcircuit i que es tornés a calar foc. En aquest succés no s'ha regitrat cap ferit ni hi ha hagut més afectacions.

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