Pressupost 2026
Els pressupost de la Generalitat per al 2026 contempla una inversió de 37 milions a l'Anoia
Destaquen obres de reforma de les Urgències de l'Hospital d'Igualada, la millora de la xarxa d'aigua de Masquefa o el soterrament de la línia de FGC a l'entrada a la capital de l'Anoia
Regió7
L'Anoia rebrà prop de 37 milions d'euros d'inversió directa durant el 2026, una xifra que s'eleva fins als gairebé 97 milions d'euros en el conjunt del període 2026-2029. El diputat socialista, Jordi Riba, subratlla que els comptes “permetran avançar en infraestructures estratègiques, salut, habitatge, mobilitat i cicle de l'aigua, amb actuacions destacades a Igualada, Masquefa, Piera, i altres municipis de la comarca”. Per Riba, els nous comptes "ofereixen certesa, inversió i futur per a la nostra comarca i permeten desencallar projectes llargament reivindicats”.
El PSC Anoia destaca, especialment, les actuacions previstes a Igualada que se centren en tres grans àmbits estratègics. En primer lloc, l'inici de les obres del soterrament de la línia de FGC Llobregat-Anoia, a més de la construcció d'"un gran passeig urbà que connectarà Igualada amb Vilanova del Camí, millorant la mobilitat urbana i la qualitat de vida dels veïns", segons el mateix Riba. En segon lloc, els pressupostos impulsen una nova inversió a l'Hospital Universitari d'Igualada, amb actuacions destinades a ampliar i remodelar el servei d'urgències i a construir una nova àrea de farmàcia hospitalària. I un dels àmbits amb més incidència a nivell de país és l'habitatge. En aquest sentit, a Igualada hi ha una nova promoció pública d’habitatges al carrer Cardenal Vives amb carrer de la Virtut.
El diputat Jordi Riba també ha detallat altres actuacions destacades incloses als pressupostos que afecten el conjunt de l’Anoia com les inversions a la xarxa dels Ferrocarrils, la conservació de carreteres i millores a la BV-2241 entre Sant Sadurní d'Anoia i Masquefa, amb incidència també al municipi de Piera.
Pel que fa al cicle de l'aigua, Masquefa serà un dels municipis més beneficiats, amb una important inversió destinada a la renovació de la xarxa d'abastament, un nou dipòsit, una nova estació de bombament i la canonada principal. També es contemplen actuacions de sanejament, bombament i eficiència energètica a Masquefa, Vilanova del Camí, Piera, Igualada i la Llacuna amb l'objectiu de reforçar la seguretat hídrica i adaptar les infraestructures als efectes del canvi climàtic.
Els pressupostos de la Generalitat també inclouen 3,3 milions d'euros per a la nova base dels Agents Rurals a Igualada, actuacions les escoles de l'Ateneu Igualadí i del Bruc, instal·lacions fotovoltaiques a Calaf i Masquefa, així com la rehabilitació del Castell de Claramunt i actuacions vinculades al desenvolupament industrial i econòmic de la Conca d'Òdena.
Des del PSC de la comarca, Jordi Riba ha assegurat que aquests pressupostos "representen una aposta clara perquè l'Anoia continuï avançant amb inversions que donen resposta a necessitats reals dels municipis. Parlem de projectes que milloraran la mobilitat, reforçaran la sanitat, facilitaran l'accés a l'habitatge, modernitzaran les infraestructures i prepararan la nostra comarca per afrontar els reptes del futur”.
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