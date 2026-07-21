Un jutge confirma l'obligació de l'Ajuntament d'Igualada de retirar l'estelada de la rotonda de davant de l'hospital
La bandera ja es va despenjar de manera cautelar a finals del 2023
ACN
Un jutjat de Barcelona ha confirmat l'obligació de l'Ajuntament d'Igualada de retirar l'estelada que durant anys va onejar al pal de la rotonda situada davant de l'Hospital Universitari d'Igualada. La sentència estima el recurs presentat per l'associació Impulso Ciudadano i conclou que la permanència del símbol en aquest espai públic vulnera el principi de neutralitat institucional. Tot i això, la bandera ja es va despenjar de manera cautelar a finals del 2023. La resolució, que també imposa les costes al consistori, no és ferma i es pot recórrer davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
La sentència considera acreditar que l'Ajuntament coneixia l'existència de la bandera, com a mínim des que va rebre el requeriment de l'entitat recurrent, però que no va adoptar cap mesura per retirar-les. El jutjat rebutja l'argument del consistori segons el qual l'estelada pertanyia a l'Assemblea Nacional Catalana i no havia estat instal·lada per decisió municipal, i sosté que aquest fet no eximeix l'administració de garantir la neutralitat dels espais públics sota la seva competència.
En la resolució, la magistrada es remet a la jurisprudència del Tribunal Suprem sobre la neutralitat institucional i recorda que l'estelada és un símbol vinculat a una determinada opció política que no té reconeixement oficial. Per això, considera "incompatible" la seva exhibició permanent en un element de titularitat pública, ja que, al seu parer, suposa l'ocupació de l'espai comú amb un emblema partidista.
El jutjat també assenyala que la llibertat d'expressió empara els ciutadans i les entitats privades, però no les institucions públiques, que estan obligades a actuar amb objectivitat i neutralitat. Així mateix, conclou que el fet que les banderes estiguin situades en una rotonda, i no en un edifici administratiu, no altera aquesta obligació, ja que es tracta d'un espai públic gestionat pel consistori.
La sentència condemna l'Ajuntament d'Igualada a retirar l'estelada, a més d'assumir les costes del procediment, limitades a 400 euros. La resolució encara no és ferma i les parts disposen de quinze dies per presentar recurs d'apel·lació.
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