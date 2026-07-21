Gastronomia
El Tasta la plaça de Calaf reuneix prop d'un miler de comensals
L'«Arròs de sèpia i gamba» del Restaurant Folls, millor tapa del 2026 per votació popular
E.B. / Regió7
La plaça Gran de Calaf esdevé un gran aparador de la gastronomia de proximitat un cop a l'any. Aquest any, dissabte passat, prop d'un miler de persones van seure a taula per fer el tast de gastronomia amb producte local, i música en directe. En aquesta edició, el Tasta la Plaça va reunir tretze restaurants, productors i elaboradors de l'Alta Segarra, que van oferir una variada selecció de tapes, plats, postres i begudes elaborades amb productes de proximitat. La plaça Gran es va transformar, va recuperar vida i va ser un gran espai gastronòmic a l'aire lliure.
Els establiments participants van ser La Cuina del Mercat, Restaurant Folls, Productes Alimentaris Tecla, Bar Rosa, Territori de Masies, Pastisseria Carolina, El Parador de Calaf, Restaurant Torrecombelles, Gastrofusió, La Diferenta, Cafè del Casal, La Fornera de Biosca i Formatges Veciana, demostrant, un any més, la qualitat i la diversitat de l'oferta gastronòmica de l'Alta Segarra. I la música va anar a càrrec d'Albert Gàmez.
Un dels moments més esperats de la nit és el recompte de les votacions populars a través de les quals s'escull la millor proposta gastronòmica. I en aquesta edició, la proposta «Arròs de sèpia i gamba», del Restaurant Folls, ha estat la guanyadora amb un 17,65 % dels vots: És la millor tapa, segons la votació popular.
Aquest reconeixement és un indicador de la qualitat de les elaboracions presentades i l'alt nivell gastronòmic dels establiments participants, que un any més van oferir una àmplia diversitat de propostes culinàries elaborades amb productes del territori.
La jornada també va voler premiar la participació del públic amb dos sortejos entre totes les persones que van participar en la votació popular. Els premis consistien en dues caixes de fusta personalitzades amb el logotip del Tasta la Plaça 2026, que incloïen una ampolla de vi de La Diferenta —un dels establiments participants de l'edició—, un llevataps i diversos accessoris per servir el vi. Un obsequi pensat per continuar gaudint dels productes del territori també a casa i, alhora, valorar la qualitat dels productes locals.
El govern de Calaf ha quedat molt satisfet d'aquesta última edició, tant per la qualitat dels resturadors com per la implicació de productors, elaboradors, voluntaris i persones que han fet possible l'esdeveniment. La participació es manté any rere any, però hi ha una implicació creixent dels restauradors i productors del territori.
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