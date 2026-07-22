El barri de Fàtima d'Igualada es prepara per viure la 30a edició del "Fàtima Té Salsa"
El Parc de Valldaura acollirà el dissabte 25 de juliol concursos gastronòmics per a totes les edats, la Festa de la Tapa i música en directe
Regió7
La nova edició del "Fàtima Té Salsa" arriba al barri de Fàtima d'Igualada amb una jornada que combina gastronomia i música. El dissabte 25 de juliol es podrà gaudir al Parc de Valldaura la 30a edició de la festivitat amb concursos de tapes, festa popular i música en directe.
“S’ha consolidat com un dels principals atractius de l’estiu al barri i que compta amb la col·laboració d’un nombrós grup de persones i entitats que la fan possible i millor, any rere any”, valora el regidor d'Entitats de l'Ajuntament d'Igualada, Miquel Vives.
Concursos infantils i juvenils al matí
La jornada començarà amb el 10è Concurs infantil i juvenil de tapes. De les 10 a les 11.30 h es farà el concurs adreçat a infants de 2n a 6è de primària, mentre que de les 12 a les 13.30 h serà el torn dels joves de 1r a 4t d’ESO.
Els infants i joves participants hauran d’elaborar una tapa amb els ingredients que els facilitarà el Centre Cívic de Fàtima. Comptaran amb una monitora que els donarà suport durant tot el procés i disposaran d’una hora i mitja per completar la seva proposta gastronòmica. Cada participant haurà de posar un nom a la seva tapa i escriure'n la recepta.
Tots els participants rebran un obsequi per la seva implicació, i les tres millors tapes de cada categoria seran premiades. L’entrega dels guardons es farà al vespre, a partir de les 22 h, durant la Festa de la Tapa.
Concurs popular per adults
Al migdia se celebrarà el 30è Concurs Popular de Tapes, adreçat a persones a partir de 17 anys que no siguin professionals de la restauració. Els participants hauran de portar la seva tapa ja elaborada al Centre Cívic de Fàtima entre les 12.30 h i les 13.30 h.
Tothom que participi rebrà un obsequi, i les tres millors propostes seran reconegudes amb premis econòmics i un detall ofert per diversos restauradors col·laboradors del barri, Forn de pa Ca l’Angelillo, Restaurant Ca la Tieta i Bar El Rincón. L’entrega de premis es farà igualment al vespre, durant la Festa de la Tapa.
Festa de la Tapa i música al vespre
A partir de les 21 h, el Parc de Valldaura acollirà la Festa de la Tapa, on es podran degustar les tapes elaborades per diverses entitats i establiments del barri, com la Confraria de Fàtima, l’Associació Cultural Virgen del Rocío, l’Associació de Veïns del Barri de Fàtima i el Bar-Restaurant Reverso Tapas.
A les 22 h es farà el lliurament de premis dels concursos i, tot seguit, l’escenari acollirà l’actuació del grup de versions Los Confina2 Band. La festa continuarà amb música de DJ.
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