La Colla Excursionista de Vilanova del Camí actua al Turó de la Guàrdia després de l’incendi
L’entitat demana prudència a la ciutadania i desaconsella pujar-hi amb bicicleta o moto per no malmetre més els corriols
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Regió7
Manresa
La Colla Excursionista de Vilanova del Camí ha dut a terme treballs de neteja i arranjament despés de l’incendi que va afectar la muntanya del municipi, juntament amb altres afectacions a Carme i a La Pobla de Claramunt. Concretament, les actuacions s’han concentrat en el camí de pujada al Turó de la Guàrdia, on també han patit desperfectes importants tant el pal de la senyera com la caseta del pessebre.
L’entitat demana prudència a la ciutadania i desaconsella pujar-hi amb bicicleta o moto per no malmetre més els corriols després de l’incendi.
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