Desarticulada una xarxa que distribuïa armes sota demanda amb ramificacions a la Catalunya central
Els agents han detingut 9 persones i han intervingut 38 pistoles d’imitació, dos revòlvers, quatre escopetes, un llançacoets i un miler de bales
Els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional han detingut nou persones en desarticular una organització criminal que comprava i distribuïa armes de foc sota demanda a diferents entorns criminals. Entre les entrades i escorcolls que va fer la policia a diferents punts del país, se'n va fer una a Piera.
El líder de la xarxa dirigia les operacions des de la cel·la del centre penitenciari de Quatre Camins, amb telèfons mòbils i el suport de familiars i altres col·laboradors. En deu escorcolls practicats en diversos municipis de Catalunya, els agents han localitzat dos arsenals i han intervingut més de 40 armes, entre les quals 38 pistoles d’imitació de la marca Glock, dos revòlvers, quatre escopetes i un llançacoets, així com un miler de projectils. “L’operació és d’una rellevància excepcional”, segons l'instructor de la investigació i agent de la Direcció d’Investigació Criminal (DIC), que ha informat de l’operació als mitjans de comunicació, perquè “s’ha evitat que les armes i la munició s’hagin fet servir en incidents violents del crim organitzat”. En el mateix sentit s’ha pronunciat Carlos Gil, del Cos Nacional de Policia (CNP).
La investigació de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos va començar el gener del 2026 a partir d’informació obtinguda en una altra causa contra una organització criminal i va culminar el 7 de juliol. Les indagacions van permetre identificar un home que actuava com a principal intermediari en el tràfic d’armes i que ja estava ingressat en un centre penitenciari. Segons la policia, l’home coordinava des de la presó la compravenda d’armes i donava instruccions al seu entorn familiar perquè executés les operacions. Els familiars i altres col·laboradors contactaven amb els compradors, transportaven i entregaven l’armament i també els subministraven munició, seguint les indicacions del líder gairebé en temps real. Les operacions es feien a través de Whatsapp, Telegram i Signal.
L’organització comptava amb una xarxa d’intermediaris, proveïdors, compradors i persones que facilitaven espais per ocultar i emmagatzemar les armes. Entre els seus clients hi havia els Trinitarios. Els membres de la xarxa assumien funcions diferenciades de recollida, transport, custòdia i lliurament de l’armament, així com la gestió dels cobraments i els pagaments. La trama localitzava i adquiria armes concretes segons les peticions dels compradors. Posteriorment, les promocionava entre possibles clients mitjançant fotografies i vídeos en què mostrava les armes disponibles i el seu funcionament. Els investigadors assenyalen que actuava com un intermediari o broker amb capacitat per aconseguir models determinats sota demanda, cosa que li permetia evitar l’acumulació continuada d’armament als domicilis.
Deu escorcolls
El dispositiu del 7 de juliol va incloure deu escorcolls. Nou es van practicar en domicilis de l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixac, Canovelles, Badia del Vallès, Piera, Reus i el Pla del Penedès. El desè va tenir lloc a la cel·la on estava empresonat el principal investigat. Els agents van detenir cinc homes i quatre dones d’entre 20 i 48 anys. Sis dels nou arrestats van passar a disposició judicial el 9 de juliol per presumptes delictes de pertinença a organització criminal i de tinença, dipòsit i tràfic d’armes de foc.
La investigació dels Mossos va confluir amb una altra que desenvolupava la Policia Nacional sobre un proveïdor d’armes i munició relacionat també amb grups criminals de fora de Catalunya. La coincidència va comportar la creació d’un equip conjunt d’investigació en el marc de la Subcomissió de Policia Judicial de Catalunya.
Dos arsenals
En un dels domicilis escorcollats conjuntament pels dos cossos policials es van intervenir 38 pistoles semiautomàtiques d’imitació de la marca Glock, 140 projectils i diners en efectiu. En un segon immoble, els Mossos van trobar un arsenal amb un llançacoets, un revòlver, quatre escopetes, dues armilles antibales, un escut balístic i abundant munició de diferents calibres. Un dels dos immobles estava ocupat, mentre que l’altre era un local de lloguer a Barcelona. En altres entrades també es van localitzar un segon revòlver, armes detonadores, carregadors, un dispositiu Taser i una granada de mà inert. A banda del miler de projectils, els agents van intervenir 12.000 euros en efectiu i diversos telèfons mòbils.
Les armes curtes es venien per entre 4.000 i 5.000 euros segons els carregadors i les municions que incorporaven. En el cas de les escopetes i les armes de guerra, podien arribar a uns 8.000 euros, perquè són més difícils d’aconseguir. Encara s’està investigant l’ús d’armes d’aquesta trama en incidents recents. L’operació va mobilitzar uns 130 efectius dels Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
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