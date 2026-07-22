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Dos ferits en un accident entre dos vehicles al Bruc

L'impacte ha deixat restes a la calçada que han estat retirades pels Bombers

El lateral d'un camió dels Bombers en una imatge d'arxiu

El lateral d'un camió dels Bombers en una imatge d'arxiu / Bombers de la Generalitat

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Jordi Torres Cusidó

Manresa

Un accident entre dos vehicles ha deixat dos ferits aquest matí dins el terme municipal del Bruc. El sinistre ha tingut lloc a les 7.49 hores, a la BP-1101, on han patit una col·lisió frontolateral que ha requerit la intervenció dels Bombers de la Generalitat.

A cada vehicle només hi havia els conductors que, en els dos casos, han estat capaços de sortir pel seu propi peu. La tasca de les dues dotacions desplaçades pel cos d'emergències ha estat fer neteja de la calçada retirant les restes que ha deixat el xoc. Els ocupants, que tenien ferides lleus, han estat atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els han traslladat amb dues ambulàncies a l'Hospital de San Juan Despí Moisès Broggi.

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