Fins al 30 de setembre per demanar les Beques Universitàries i els Premis a l'Excel·lència d'Igualada
Les ajudes, emmarcades en l'estratègia de ciutat universitària, inclouen beques per a estudis de grau i postgrau i 40 premis a l'excel·lència acadèmica
Regió7
La nova convocatòria de les Beques Universitàries i els Premis a l’Excel·lència corresponents al curs acadèmic 2025-2026 ja tenen el termini de sol·licitud obert. La regidora de Joventut i d'Universitats de l'Ajuntament d'Igualada, Carlota Carner, comunica que les línies de suport i reconeixement econòmic es podran demanar fins al pròxim 30 de setembre (inclòs).
Durant la presentació, Carner ha subratllat el compromís del govern municipal amb la formació assegurant que “una de les nostres prioritats és acompanyar els joves en la seva etapa acadèmica i formativa, i també potenciar i fomentar el seu talent. Sabem que estudiar requereix esforç, sacrifici i moltes hores de dedicació, tant per part dels estudiants com de les seves famílies; per això volem que aquest esforç tingui un reconeixement i un retorn directes.”
La convocatòria d'enguany manté els dos blocs principals d'ajuts:
- Beques Universitàries (grau i postgrau): Dissenyades com un suport econòmic directament adreçat a cobrir les despeses derivades dels estudis. Compten amb dues categories en funció del nombre de crèdits superats. En la darrera edició del curs passat, se'n van beneficiar un total de 452 estudiants.
- Premis a l’Excel·lència Acadèmica: S'atorgaran un total de 40 premis dotats amb 1.000 euros cadascun. S'estableix un màxim de 10 premis per categoria (amb l'excepció de Batxibac, que en tindrà un). Per optar-hi, cal haver obtingut una qualificació mínima de 8,5 a la fase general de la Selectivitat, un mínim de 9 al Batxibac, o bé una mitjana igual o superior a 8 en Cicles Formatius, Graus Universitaris o Graus Superiors.
Aquestes ajudes s'emmarquen dins l'estratègia global de consolidació d'Igualada com a ciutat universitària de referència. En aquest sentit, en els darrers vuit anys l'Ajuntament ha destinat més d'un milió d'euros a aquestes polítiques, arribant a gairebé 3.000 joves del municipi.
Carner ha destacat que “aquestes polítiques formen part d'una aposta molt clara de ciutat universitària, que aposta pel talent i la formació dels nostres estudiants. Treballem per fer créixer l'oferta universitària, però també perquè els joves d'Igualada tinguin més facilitats per formar-se i desenvolupar el seu projecte de vida aquí.”
Tràmits i sol·licituds
El termini per tramitar les sol·licituds s'ha iniciat aquesta mateixa setmana i estarà actiu fins al 30 de setembre de 2026. Tota la informació, les bases completes i els formularis de sol·licitud es podran consultar i tramitar pròximament a través dels canals oficials de la seu electrònica del web de l'Ajuntament d'Igualada.
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