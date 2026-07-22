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L'Ajuntament d'Igualada presenta un projecte de 12,8 milions per transformar el barri de Montserrat

La iniciativa contempla una trentena d'actuacions estratègiques, des de la rehabilitació d'habitatges fins a nous equipaments i programes de suport a la ciutadania

Pla de remodelació integral barri de Montserrat

Pla de remodelació integral barri de Montserrat / Ajuntament d'Igualada

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Regió7

Igualada

L’Ajuntament d’Igualada ja ha presentat aquest mes de juliol el projecte de millora del barri de Montserrat a la segona convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya. El projecte, finançat en un 60% per la Generalitat i en un 40% per l’Ajuntament, té com a objectiu reduir les desigualtats territorials i millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes mitjançant 30 actuacions estratègiques.

El portaveu del govern municipal de l'Ajuntament d'Igualada, Miquel Vives, ha concretat els detalls i actuacions principals que conformen aquesta proposta de transformació urbana i social, valorada en 12,84 milions d'euros.

Equipaments de proximitat i rehabilitació residencial

En l'àrea d'atenció ciutadana i serveis de proximitat, destaca la creació de l'oficina de barri i un nou espai comunitari a l'emblemàtic entorn de Cal Badia. Així mateix, en l'àmbit d'habitatge, el pla destinarà recursos a la millora de l'edificació existent, prioritzant les intervencions d'accessibilitat i d'eficiència energètica als habitatges del barri.

Aquestes mesures es sumen a projectes ja anunciats com la reforma de l'avinguda de Pau Muntades, la construcció d'un nou equipament esportiu i juvenil, i la reubicació de la llar d'infants El Rusc per articular un pol educatiu entre els centres Badia i Margarit i Gabriel Castellà.

Aposta per la transició ecològica i la sostenibilitat

El segon gran eix es focalitza en la renaturalització de l'entorn urbà. La proposta preveu un increment significatiu de les zones verdes i la recuperació mediambiental de places i espais interiors.

Paral·lelament, el pla implementarà millores operatives en la gestió de residus (fomentant el reciclatge i la prevenció), el reforç dels serveis de neteja, la seguretat alimentària i l'impuls de mesures de mobilitat sostenible.

Teixit social, convivència i programes de suport

Miquel Vives ha emfatitzat la importància de la participació veïnal com a eix vertebrador de totes les mesures sociocomunitàries. El projecte integra programes destinats a reforçar la convivència, l'envelliment actiu, la igualtat de gènere, la inclusió social i la participació ciutadana.

Per als col·lectius de joves i famílies, es desplegaran iniciatives d'acompanyament com els Programes d'orientació i suport: JESA i ArrelaMENT. Així com serveis de proximitat: Lleure inclusiu, eines d'acompanyament digital i serveis d'orientació laboral.

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Vives ha remarcat que "volem fer de Montserrat un barri més verd, inclusiu i accessible, i ho fem de la mà dels seus veïns i veïnes, adaptant l'espai públic i els serveis a les necessitats reals de la ciutadania".

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