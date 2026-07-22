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L'Ajuntament de Vallbona vol que els metges atenguin més dies al municipi

L'alcaldessa i la regidora de Salut s'han reunit amb els representants del departament i de l'ICS per plantejar canvis

Reunió del Pla Salut que ha aprovat Vallbona

Reunió del Pla Salut que ha aprovat Vallbona / Aj Vallbona

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Regió7

Vallbona d'Anoia

L'alcaldessa, Meritxell Baqué, i la regidora de Salut de l'Ajuntament de Vallbona d'Anoia, Loudes Saumell, han exposat a la gerent de la Regió Sanitària Penedès, Alba Brugués, la necessitat de tenir més dies d'atenció mèdica al municipi. A la reunió que s'ha celebrat aquesta setmana també hi van ser presents el gerent d'Atenció Primària i Comunitària Penedès de l'ICS, Dani Ferrer-Vidal; i la metgessa de família i adjunta a la direcció del CAP de Capellades, Mercè Gómez.

L'Ajuntament considera que les hores d'atenció d'ara són insuficients i creu que la població té la necessitat de poder rebre atenció mèdica més dies. Aquesta demanda ja havia quedat recollida en les enquestes participatives realitzades en el marc de l'elaboració del Pla Local de Salut.

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La trobada va servir per analitzar la situació actual i estudiar possibles alternatives que permetin millorar l'atenció sanitària al municipi. En aquest sentit, es va acordar treballar conjuntament per explorar diferents opcions que permetin ampliar el servei del consultori de Vallbona, tant incrementant els dies d'atenció com estudiant la possibilitat d'incorporar alguna tarda de consulta. L'objectiu és facilitar l'accés al servei sanitari a aquelles persones que, per motius laborals o personals, tenen més dificultats per ser ateses en l'actual horari de matí.

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