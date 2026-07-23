El 3x3 de la Penya Barcelonista, referent social i esportiu de Calaf
El torneig calafí, celebrat entre el 9 i el 12 de juliol, és una competició esportiva que fa coincidir molts joves de la Catalunya central
«Ha tornat a ser un èxit, tant pel que fa a la competició com a la resposta del públic», valorava el president de la Penya Barcelonista de Calaf i Comarca (PBCC), Edgar Cardona, en acabar la 22a edició i 18è Memorial Jordi Borràs del 3x3. El campionat es va celebrar en la data habitual del segon cap de setmana de juliol, entre el dijous 9 i el diumenge 12. El van disputar 85 equips i 393 jugadors, distribuïts en categories des de la Baby’s dels més petits a la dels veterans, amb un total de 196 partits.
El torneig s’ha convertit en un referent que cada any atrau més equips i més futbolistes de la Catalunya Central. Aquest any n’hi havia de Sant Joan de Vilatorrada, Guissona i Cervera, a més de molts futbolistes de clubs com l’Igualada fent equip amb jugadors de Calaf. L’equip júnior femení guanyador del torneig Ginga Team, per exemple, estava format per tres jugadors del FC Barcelona, amb Aina Frias Font veïna de Calaf.
Els partits es diputen en 10 minuts de durada, sense pràcticament aturar el temps, en una pista tancada de gespa artificial de 20 m x 10 m. amb les porteries d’una mida semblant a les d’hoquei patins. L’últim minut de cadascun dels partits es juga amb la melodia coneguda del programa de Benny Hill que ja s’ha convertit en una de les senyes d’identitat del torneig. Els equips estan formats per tres jugadors.
Tot i que hi ha d’altres poblacions on s’organitzen campionats en aquesta modalitat de futbol, el de Calaf és el més multitudinari de llarg i que porta més anys celebrant-se. El que es va disputar a Mataró el maig va aplegar menys de 40 equips, molt per sota dels 85 que van disputar el de Calaf, més del doble.
Per a Edgar Cardona, el secret de l’èxit «ha estat la constància, des que vam començar l’any 2004, primer amb el club de Futbol Sala, i ja des del 2007 amb la Penya Barcelonista, i, sobretot, l’ambient tan bonic que es crea».
El 3x3 de Calaf es juga al bell mig de la Plaça Barcelona ‘92, punt neuràlgic de Calaf, amb tres bars situats sota la porxada que l’envolta, i que ajuden a que la gent s’hi concentri i hi passi totes les hores del torneig pendent dels partits.
Des de la junta directiva de la PBCC, també s’apunta a la bona organització del torneig i a les millores constants que hi van introduint. Des de fa uns anys, els partits de les categories superiors els xiulen àrbitres de futbol, per exemple. O que des de fa tres edicions, la jornada de diumenge a la tarda en què es juguen les semifinals i les finals es retransmeten en estríming.
Precisament, totes les persones entrevistades, tant si eren jugadors com si eren públic, van coincidir a destacar «l’ambient festiu» que s’hi forma i el delit amb què s’espera la següent edició.
La competició es va disputar amb jornades de tarda i nit el dijous i el divendres, de matí, tarda i nit el dissabte i de matí i tarda el diumenge.
Els equips guanyadors en la categoria absoluta van ser Llenyes Bató, amb Èric López, Alfred Martínez, Maikel Molina, Jaume Puigpelat i Daniel Galván, i Àmplia, amb Mariona Vidal, Laia Belando, Berta Almonacid i Laia Haro.
Es van imposar, respectivament, per 4 a 1 a Fusió, amb Biel Fortó, Èric Comaposada, Pol Sellés, Dani Hidalgo i Guillem Busquet, i per a 5 a 2 al Bar Canet, amb Duna Masafred, Joana Garrido, Júlia Ros i Júlia Sellés.
Èric López i Mariona Vidal van ser escollits millors jugadors del campionat i es van endur el trofeu que s’atorga en memòria de Jordi Borràs.
Tots els jugadors de l’equip Llenyes Bató van jugar amb el dorsal 7, en homenatge a Isidre Marsiñach Isi que es recupera d’una lesió de llarga durada al genoll dret.
Després de les finals, el president de la Penya Barcelonista va destacar que el torneig «és un punt de trobada per a tots els veïns de Calaf i dels pobles veïns, una jornada de festa i esport» i va valorar que «ha tornat a ser un èxit, tant de participació com de públic». Cardona va agrair la col·laboració de l’Ajuntament de Calaf i de la Diputació de Barcelona que facilita la pista de joc i va garantir que «l’any que ve hi tornarem per ell», en referència a Jordi Borràs.
Per la seva banda, la regidora d’Esports Laura Sòria Grau va reconèixer que «el 3x3 de la Penya Barcelonista ja s’ha convertit en una cita obligada de l’agenda esportiva de Calaf» i va lloar «la feinada que hi ha darrere d’aquest torneig» per donar les gràcies a l’organització de la Penya.
El torneig que es fa cada estiu a Calaf des del 2024 està «plenament consolidat»
El 3x3 de Calaf ha passat de la dotzena d’equips amb què va començar l’any 2004 als 85 que han disputat la 22a edició. Les tres primeres edicions les va organitzar el club de Futbol Sala de la vila. A partir de l’any 2007, la Penya Barcelonista de Calaf i Comarca (PBCC) en va agafar l’organització. «Dels tres primers anys, no en tenim registres», explica el president de la PBCC, Edgar Cardona, «però no passava d’una dotzena».
Des d’aquells primers tres anys, l’evolució ha estat constant fins arribar a unes xifres d’equips, jugadors i partits que difícilment es podran superar.
«El nombre d’equips i de jugadors poden oscil·lar i poden créixer una mica perquè es poden ajustar els grups de cadascuna de les categories, però hem comprovat que el límit de partits que podem assumir està al voltant dels 200», explica Marcel·lí Prat, el membre de l’equip organitzador encarregat d’elaborar el calendari de partits. Enguany, han estat 196 partits, amb 85 equips i 393 jugadors inscrits.
Les tres primeres edicions es van disputar en un dissabte a la tarda i a la nit. A partir de llavors, i a mesura que creixia l’interès per participar-hi, el torneig ha anat augmentant els dies de competició fins a jugar-se en sessions de tarda i nit el dijous i el divendres, i de matí, tarda i nit el dissabte i mati i tarda el diumenge, dia reservat per a les semifinals i les finals de totes les categories.
«S’ha parlat d’afegir el dimecres, o fins i tot de posar dues pistes, però són solucions inviables que no podríem assumir», reconeixen Cardona i Prat. «L’única opció és ajustar els horaris i guanyar una hora a l’inici, que són uns cinc partits, però la veritat és que ja estem al límit», afirmen.
L’any 2007, el torneig el van disputar 26 equips amb 130 jugadors. L’any 2015 hi va haver una primera punta de creixement, amb 76 equips i 341 jugadors.
El torneig ja havia introduït la distribució dels equips per categories d’edat. La 22a edició ha tingut equips des de la categoria Baby’s a la de veterans.
El primer rècord el va marcar la celebració del 15è aniversari l’any 2018 amb 81 equips.
Després d’una baixada sensible, amb 59 i 60 equips els dos anys següents a la pandèmia del Covid, el torneig va tornar a pujar la participació amb els 92 equips i 423 futbolistes del 2024 en què es va celebrar el 20è aniversari.
La popularitat del futbol jugat per dones també s’ha vist reflectit en el nombre d’equips femenins i de jugadores participants. A l’edició del 2026 n’han estat 68, 7 de la categoria júnior i 4 a l’absoluta.
Des de l’any 2008, el 3x3 també és Memorial Jordi Borràs, un jove molt estimat a Calaf i amic d’infància de molts membres de la Penya Barcelonista que va morir en un accident laboral.
Xavi Duarri Zigu i el rècord de 21 edicions
Xavi Duarri Zigu és l’únic futbolista que ha jugat les 22 edicions que s’han celebrat fins ara. «No sabia que en fos l’únic, em pensava que algun altre company de la Penya també les havia jugat totes», exclama sorprès al Diari d’Igualada. Amb 21 edicions hi ha Marcel·lí Prat, també membre de la Penya Barcelonista de Calaf i Comarca. «Me’n vaig perdre una perquè vam anar a fer una travessa», recorda. Tots dos van jugar amb l’equip de veterans de la Penya Barcelonista. Van perdre la final contra l’equip de la Ferreteria Riera & Euroconills.
«El primer any era juvenil. Però, és que llavors no hi havia categories, crec que tot just érem una dotzena d’equips que vam jugar tots contra tots», explica Duarri. Ha guanyat el torneig en la categoria absoluta quatre vegades, registre que el situa entre els futbolistes que més cops se l’han endut. Però, no ha estat mai escollit millor jugador del campionat. «Un any van estar a prop de donar-me’l, el premi estava entre els dos jugadors que havíem marcat dos gols a la final, però... van decidir que era per a l’altre i em va semblar bé», recorda sense recança.
Xavier Duarri afirma, en una conversa mantinguda durant la celebració del torneig, que el que més valora «és que es tracta d’una festa del poble que tots esperem amb delit que arribi. Hi ha persones que no veus durant tot l’any, pràcticament, i que te’ls trobes al 3x3. Això és per a mi el més important d’aquest torneig i em sembla que tothom ho viu d’aquesta manera».
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