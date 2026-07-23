Entrevista | Àngel Aguirre Pilot i propietari de Globus KonTiki
Angèl Aguirre, propietari de l’empresa de vols en globus Kon-Tiki: "ens agradaria que es fes més gran i aconseguir arribar als 100 globus"
Angèl Aguirre, propietari de l’empresa de vols en globus Kon-Tiki, va ser un dels cofundadors de l’esdeveniment European Balloon Festival
Han passat gairebé tres dècades des de la primera edició del European Balloon Festival. Recorda com va néixer aquella idea?
Recordo perfectament que la idea va ser d’un regidor de l’Ajuntament, el Quim Romero, i junts amb Pep Valls, un creatiu dissenyador d’Igualada, ens van trucar tant a la fàbrica de globus d’Igualada, Ultramagic, com a globus Kon-Tiki. De seguida vam dir tots que sí i vam unir esforços a tres bandes: Ajuntament, Ultramagic i globus Kon-Tiki.
Com va ser organitzar una primera edició?
Era tot nou. Va ser difícil perquè ho vam voler fer gran des del principi comparat amb altres festivals de globus que es feien a Espanya. L’objectiu era fer el més important de la península i aconseguir 50 globus. Quan ja portes anys amb un festival els equips de vol ja venen per inèrcia si els ha agradat, però al principi la incertesa és normal, i més havent-hi festivals per tot Europa.
Quins reptes van sorgir?
Des de la primera edició fins que es va fer al parc central, va ser una lluita per poder tenir un espai amb bones condicions, perquè abans era només un descampat brut i polsegós. Amb els anys hem aconseguit l’espai que després creiem que s’ha aprofitat molt per la ciutat. S’ajunta molta gent de cop i s’han de gestionar moltes coses.
Es van superar les expectatives els primers anys?
Va ser un èxit molt gran des de la primera edició. Durant molts anys hi va haver un globus corporatiu de la ciutat que el fèiem volar nosaltres com a Kon-Tiki. Aquest globus es trobava tot l’any fet promoció. En l’EBF intervé molt l’ajuntament i la nostra idea és que pugui anar creixent, però això voldria dir més inversió de diners. Els primers anys es va buscar espònsors privats, però no va donar resultats. Amb el finançament de l’ajuntament va funcionant però sense créixer. Estem en el mateix volum de globus que al principi, consolidat, però no creix.
Aleshores, si es pogués fer possible, com seria aquesta visió de creixement?
Com a globus Kon-Tiki ens agradaria que es fes més gran i aconseguir un festival d’uns 100 globus per a poder ser referents a tot Europa. Tot i això, amb 50 globus ja ho és i funciona, i de moment no podem donar cabuda a més equips de vol. Aquí a la comarca de l’Anoia potser costaria disposar de tot l’allotjament que seria necessari. Però pel públic i la gent d’Igualada, el doble de globus seria un canvi significatiu que faria el festival diferent.
Com valores el festival?
Ho espero sempre amb ganes. Aquest any l’inconvenient afegit han sigut les altes temperatures i el risc d’incendis. Al no haver-hi pogut volar, amb les activitats s’ha mantingut l’atenció del públic.
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