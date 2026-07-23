Daniel Gutiérrez, conseller comarcal de Turisme: "L’Anoia té tot allò que avui busca la gent: desconnexió i calma"
El vicepresident cinquè del Consell Comarcal de l’Anoia repassa els principals projectes i reptes del sector terciari a la comarca
La professionalització del sector, la digitalització i la consolidació dels atractius turístics: aquests són els tres principals reptes que la comarca de l’Anoia es proposa en matèria turística. El vicepresident cinquè del Consell Comarcal de l’Anoia i conseller de Turisme, Daniel Gutiérrez, explica com continuen reforçant el seu posiciona ment per convertir-se en una destinació de referència a Catalunya.
Patrimoni històric, natura, gastronomia i activitats a l’aire lliure: la comarca de l’Anoia es defineix com un territori que ofereix molt per visitar i fer. «L’Anoia connecta molt bé amb el que avui busca la gent: llibertat, desconnexió i calma», afirma Gutiérrez i transmet que és un espai amb un gran potencial de futur dins del mapa turístic.
Un dels projectes més emblemàtics és Anoia Terra de Castells, una iniciativa que va néixer fa més d’una dècada amb l’objectiu de recuperar i donar visibilitat a un dels principals elements patrimonials del territori. "Avui una gran majoria dels castells de l’Anoia, uns 25 o 26, són visitables de diferents maneres. Alguns es poden visitar amb guia i altres de forma individual", explica.
A més, la iniciativa disposa també d’una aplicació mòbil que explica la història de cada fortificació. Enguany, aquest 2026 també han creat un joc de rol al voltant del programa que involucra la major part dels castells de l’Anoia i també algun del Bages. Més enllà dels castells, el patrimoni natural és un altre dels grans pilars de l’oferta turística anoienca. La comarca disposa d’una extensa xarxa de camins que connecta pràcticament tots els municipis. En aquesta línia també destaca la Via Blava, ja que "és un camí que es pot fer tant a peu com en bicicleta i que, a més, connecta amb els castells", assenyala.
La promoció turística
La marca Anoia Turisme dona a conèixer l’esperit i les experiències que ofereix la comarca. A les xarxes socials hi fan molta promoció, però no només usen aquesta via per arribar a futurs visitants. "Treballem molt amb la publicació en paper tant en l’àmbit català, com a l’estat o fins i tot al sud de França, Bèlgica i els Països Baixos". Actualment, el perfil majoritari del visitant és el turisme nacional de proximitat, principalment procedent de l’àrea metropolitana de Barcelona, que arriba durant els caps de setmana per allotjar-se en cases rurals. "També hi ha un flux de visitants procedents del País Valencià i del País Basc, en part afavorit pel pas del Camí Ignasià, que travessa la comarca" diu Gutiérrez.
La presència de visitants és molt favorable, no únicament per l’economia general del territori, sinó pels comerços de petits municipis que difícilment podrien subsistir únicament amb la població resident, ja que "mantenir el comerç local en l’àmbit rural és un dels grans reptes de la comarca, i el turisme hi té un paper fonamental", destaca el conseller de turisme.
Una estratègia compartida
El desenvolupament de l’estratègia turística es coordina a través d’un espai de treball com partit entre el Consell Comarcal, els ajuntaments i el sector privat. "Cada any treballem en quins són els elements a destacar, les accions que s’hi treballen i on posem el focus", comunica i afegeix que "l’objectiu és que totes les parts implicades treballin amb una mateixa visió i comparteixin experiències per continuar fent créixer el sector".
Tranquil·litat, patrimoni i natura
Per al responsable de Turisme, l’Anoia ha experimentat una evolució significativa en la manera de comunicar-se i de construir el seu relat com a destinació rural. Tot i la proximitat amb Barcelona, una circumstància que sovint representa un repte, considera que aquesta també és una oportunitat. En aquest sentit, defensa que la combinació entre tranquil·litat, patrimoni, natura i proximitat amb la capital catalana converteix l’Anoia en un espai estratègic. «Moltes cases de turisme rural a l’estiu no es lloguen per només un dia, sinó amb un mínim de cinc. Això vol dir que les persones que venen ja tenen un programa molt interessant d’activitats amb el que gaudir durant un temps prolongat», conclou el vicepresident cinquè del consell comarcal de l’Anoia i conseller de turisme, Daniel Gutiérrez.
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