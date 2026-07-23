Eixarcolant ampliarà la part gastronòmica en la festa de les plantes oblidades
La jornada es complementa amb sessions formatives i divulgatives i una fira amb un centenar de parades de productes silvestres, ecològics, sostenibles i de proximitat
La pròxima Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades de l'Anoia que organitza el col·leciu Eixarcolant potencia l'aspecte gastronòmic. Hi haurà una reformulació dels tradicionals tastos, que passaran a denominar-se Experiències gastronòmiques. Aquest nou format "vol mostrar el potencial de les plantes oblidades en l’alta cuina i comptarà amb professionals com Alberto López, del restaurant Tartana Can Massanet, i Daniel Crespo, de Can Pi", segons han explicat fonts de l'entitat.
El dinar silvestre i popular també s’elaborarà amb productes locals, agroecològics i de qualitat, de la mà del projecte Singulars, que està impulsat pel Col·lectiu Eixarcolant i una vintena d’entitats de l’agroecologia catalana, amb la participació de més de 1.000 pagesos i elaboradors locals i més de 400 comerços de proximitat.
La cita està prevista per al 26 de setembre. Serà l’11a edició de la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades. És una trobada "ja consolidad", "una cita de referència en l’àmbit de l’etnobotànica, l’agroecologia i l’alimentació sostenible, que oferirà més de 85 propostes entre tallers, xerrades i activitats gastronòmiques", segons fonts de la mateixa entitat.
La programació es desenvoluparà durant tot el dia a l’entorn de l’Espai Cívic Centre, la plaça del Gasogen, l’Ateneu Igualadí i el pati de les Escolàpies. A més de les activitats formatives i divulgatives, la Jornada tornarà a comptar amb una fira formada per prop d’un centenar de parades de productes silvestres, ecològics, sostenibles i de proximitat, elaborats sota criteris de comerç just i de remuneració digna per a les persones productores.
Una mirada internacional a l’etnobotànica
La Jornada recull propostes d’arreu del territori de parla catalana, no només de les diferents províncies de Catalunya (des de les Terres de l’Ebre fins als Pirineus), sinó també de les Illes, l’Aragó i la Comunitat Valenciana.
I com a contrapunt, enguany obre els seus horitzons per donar a conèixer experiències i coneixements procedents d’altres territoris. Entre les persones convidades destaca el doctor Ben-Erik Van Wyk, etnobotànic sud-africà i professor de la Universitat de Johannesburg.
També participarà la presidenta de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC), una de les organitzacions indígenes i pageses amb més trajectòria de l’Equador. La programació inclou igualment especialistes i projectes procedents de diversos punts de la península Ibèrica.
Aquesta dimensió internacional permetrà compartir experiències sobre la conservació de la biodiversitat, la sobirania alimentària, els coneixements tradicionals i el paper de les comunitats pageses i indígenes.
Una cultura i una llengua que acullen
El català tornarà a ser la llengua vehicular de la Jornada, en el marc d’una programació que vol mostrar una cultura viva, dinàmica i acollidora.
A través d’iniciatives com Cuines del món, persones migrades o nouvingudes podran compartir els seus coneixements en català i combinar-lo, quan sigui necessari, amb llengües com el castellà, l’italià, el kurd, el portuguès o l’àrab. La proposta vol facilitar la participació de persones que es troben en procés d’aprenentatge del català i posar en valor la diversitat cultural present al territori.
- Rescatada una gossa que no podia caminar després d’haver ingerit cànnabis per error: «Va ser una experiència aterridora»
- Així serà el vespreig d'alta muntanya que se celebrarà aquest cap de setmana a la Catalunya central
- Una dona declara als Mossos que va preparar una ruta per a Jonathan Andic per encàrrec de la seva terapeuta
- Jordi Gracia, horticultor: «Aquest any la calor és criminal»
- Rosalía entra a l'examen per obtenir la nacionalitat espanyola: 'Una de les cantants més famoses...
- Multat amb 500 euros i sis punts menys per conducció temerària a Berga
- Com ens estan canviant les calorades?
- Els Mossos denuncien un jove de 19 anys per causar l'incendi de Pinell de Solsonès de primers de juliol