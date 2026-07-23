Fem Pobla denuncia la manca de transparència del govern de la Pobla de Claramunt en les al·legacions al PLATER
El grup reclama que les decisions estratègiques sobre el futur del municipi es comparteixin amb l'oposició i amb la ciutadania abans de fer-se públiques
Regió7
El grup municipal de Fem Pobla lamenta que el govern municipal de La Pobla de Claramunt hagi anunciat als mitjans de comunicació la seva voluntat de presentar al·legacions al PLATER (Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables) sense haver compartit prèviament la informació ni la documentació amb la resta de grups municipals.
El PLATER és l'instrument amb què la Generalitat ordena territorialment la implantació de les energies renovables a Catalunya. 270 municipis de Catalunya, entre ells 24 de la comarca de l'Anoia s'han sumat a la iniciativa de reformular l'actual proposta considerant una manca d’un veritable procés de participació que hagi tingut en compte l’opinió dels ajuntaments, els criteris tècnics i les especificitats de cada territori.
L'Ajuntament de la Pobla de Claramunt va comunicar que presentarà al·legacions al PLATER amb l'objectiu de garantir que el desplegament de les energies renovables al municipi sigui compatible amb el planejament urbanístic, la preservació del paisatge, la protecció del patrimoni i la qualitat de vida de la ciutadania.
En aquest sentit, Fem Pobla ha declarat que "considerem que qualsevol actuació destinada a defensar els interessos de la Pobla de Claramunt i del seu territori ha de comptar amb el màxim suport institucional. Per aquest motiu, si les al·legacions contribueixen a protegir el municipi, hi donarem suport. Ara bé, això no pot justificar una manera de governar basada en els fets consumats i en la manca de participació".
Altrament, el grup municipal també ha volgut transmetre que "aquesta preocupació no és exclusiva de Fem Pobla. En els darrers dies, l’Associació de Veïns i Veïnes del Xaró també ha fet pública la seva inquietud per la manca d’informació, de diàleg i de participació davant del projecte del parc fotovoltaic previst entre els termes municipals de la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt. Sense entrar a valorar el contingut del comunicat, compartim la necessitat que qualsevol projecte d’aquesta transcendència es treballi amb la màxima transparència i amb la participació del veïnat afectat".
A través de la seva representació al Consell Comarcal de l’Anoia, el grup ha traslladat aquesta qüestió al ple comarcal i ha demanat la col·laboració del Consell per estudiar el projecte i donar suport tècnic als ajuntaments en l’anàlisi i en la preparació de les al·legacions que es puguin presentar.
Paral·lelament, Fem Pobla diu que està treballant per mantenir una reunió amb l’empresa promotora del projecte amb l’objectiu de conèixer-ne tots els detalls i traslladar-li directament les inquietuds que han expressat els veïns i veïnes afectats.
“Nosaltres no entenem la política des de la confrontació permanent. La nostra obligació és treballar, escoltar totes les parts i defensar els interessos de la Pobla allà on calgui. Però també exigim que el govern faci el mateix i deixi de prendre decisions importants a porta tancada”, ha manifestat el portaveu de Fem Pobla, Abel Martos.
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