Interrompuda la circulació de l'RL4 al seu pas per Calaf per una incidència en els sistemes de senyalització
Adif treballa per resoldre l'avaria tan aviat com sigui possible
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ACN
Barcelona
La circulació dels trens de l'RL4 està interrompuda al seu pas de Calaf per una incidència en els sistemes de senyalització. Segons ha informat Adif, l'avaria afecta els combois que circulen entre Manresa i Lleida-Pirineus. Personal del gestor d'infraestructures ferroviàries treballa per resoldre la situació tan aviat com sigui possible.
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