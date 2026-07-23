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Interrompuda la circulació de l'RL4 al seu pas per Calaf per una incidència en els sistemes de senyalització

Adif treballa per resoldre l'avaria tan aviat com sigui possible

Un tren de la LR4 de Renfe al seu pas per Calaf

Un tren de la LR4 de Renfe al seu pas per Calaf / ARXIU/MIREIA ARSO

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ACN

Barcelona

La circulació dels trens de l'RL4 està interrompuda al seu pas de Calaf per una incidència en els sistemes de senyalització. Segons ha informat Adif, l'avaria afecta els combois que circulen entre Manresa i Lleida-Pirineus. Personal del gestor d'infraestructures ferroviàries treballa per resoldre la situació tan aviat com sigui possible.

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Interrompuda la circulació de l'RL4 al seu pas per Calaf per una incidència en els sistemes de senyalització

Interrompuda la circulació de l'RL4 al seu pas per Calaf per una incidència en els sistemes de senyalització

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