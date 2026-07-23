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Incendis forestals

Paisatge negre després del foc a l'Anoia

L’incendi del 6 de juliol que es va iniciar a Carme va afectar naus industrials i algunes edificacions nLes elavadíssimes temperatures, el vent i l’alta combustió van causar moments d’alta preocupació

El castell de Claramunt corona un turó que va quedar molt afectat

El castell de Claramunt corona un turó que va quedar molt afectat / Oscar Bayona

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Enric Badia

Enric Badia

Igualada

L’Anoia ha patit un dels incendis importants d’aquest juliol a Catalunya. Les flames van destruir diversos habitatges, naus industrials i han deixat la imatge del turó del Castell de Claramunt amb la vegetació absolutament cremada i la fortificació, despullada, al capdamunt.

Els arbres desfullats als peus del castell | O. B.

Un dels camins de Carme després del foc / Oscar Bayona

L’incendi va tensionar de manera molt significativa els efectius d’extinció, que van prioritar salvar les persones. Empreses i habitatges van quedar exposats, i afectas, per la proximita Carme, on es va originar l’incendi.

El bosc cremat | O.B.

El bosc cremat | O.B.

Ara és temps de represa a la zona afectada. De gestió d’assegurances per demanar indemnitzacions, d’ajuts institucionals als ajuntaments per recuperar serveis i camins (la Diputació de Barcelona ja s’ha posat a disposició).

Les flames van cremar une 500 hectàrees, majoritàriament de bosc (el 75%). La resta van ser camps i un 5% de sòl urbà.

Les afectacions més importants són a La Pobla de Claramunt, especialment el sector de les Garrigues i l’entorn del polígon industrial dels Plans d’Arau, on diverses empreses van patir danys. A la Torre de Claramunt, l’afectació va ser sobretot a les zones forestals limítrofes amb Carme. A Vilanova del Camí, on el foc va arribar a afectar part del terme municipal en el seu extrem sud. Un dels punts que més preocupació va generar va ser l’entorn del Castell de Claramunt.

Paisatge negre després del foc | REGIÓ7

Paisatge negre després del foc | REGIÓ7

Les flames van avançar per la carena de la muntanya fins a situar-se molt a prop del conjunt monumental, oferint unes imatges d’enorme impacte visual amb el castell dominat pel fum i el foc als vessants. Després de les inspeccions de tècnics i polítics dels darrers dies s’ha vist que el moment no va patir danys.

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La fortificació és visitable, però ha quedat tancada temporalment perquè els accessos, després del foc, no són segurs. Aquesta mateixa setmana s’ha donat a conèixer que el castell de Claramunt és un dels monuments que entren en la planificació de restauració que ha fet la Generalitat, abans que se sabés l’abast de les flames d’aquest incendi.

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