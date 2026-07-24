L'exconsellera Àngels Chacón és la nova directora de la fundació FUNDIT i ESDI
La igualadina assumeix el càrrec amb el compromís de donar un nou impuls als estudis de disseny i la seva vinculació a l'empresa
E. B:/Regió7
La Fundació del Disseny Tèxtil (FUNDIT), entitat titular d'ESDI Escola Superior de Disseny, centre adscrit a la Universitat Ramon Llull, ha nomenat la igualadina Àngels Chacón, exconsellera i expresidenta del PDeCAT, nova presidenta de la institució. Chacón entra a FUNDIT amb la idea d'iniciar una nova etapa, tant a la Fundació com al centre de formació en disseny, ESDI. La igualadina "ha de reforçar el paper de l'escola com un dels principals referents en la intersecció entre disseny, empresa, indústria, tecnologia i impacte social, consolidant un model acadèmic connectat amb els grans reptes de transformació que afronten les organitzacions i la societat", segons fonts de FUNDIT.
Chacón pren el relleu de Carles Casanovas, després de quatre anys al capdavant de la Fundació. "Durant el seu mandat, l’entitat ha consolidat la seva estabilitat econòmica i institucional, ha reforçat el seu model de governança i ha impulsat projectes que han permès assentar les bases d’una nova etapa de creixement i projecció", segons han destacat fonts de la mateixa entitat. A partir d'aquest llegat, la nova presidenta assumeix el càrrec amb la voluntat d’accelerar aquest impuls, reforçar el posicionament d’ESDI com a referent en disseny i innovació, ampliar les aliances amb empreses i institucions, potenciar la transferència de coneixement i incrementar la seva projecció internacional.
Una nova etapa per a ESDI
La nova presidència de FUNDIT, juntament amb la direcció general d’ESDI liderada per Georgina Bombardó, treballarà per consolidar l’escola com una institució capaç d’anticipar-se a les necessitats dels sectors productius i d’acompanyar les transformacions que estan redefinint la competitivitat empresarial.
Entre les prioritats estratègiques destaquen reforçar la connexió entre universitat, empresa i indústria, impulsar el disseny com a eina de transformació econòmica i social, potenciar la innovació docent i la formació al llarg de la vida, accelerar la internacionalització d'ESDI mitjançant aliances acadèmiques i institucionals, i promoure nous àmbits d'especialització vinculats a la intel·ligència artificial, la sostenibilitat, l'ecodisseny, l'experiència d'usuari i les indústries creatives.
Aquest nou impuls parteix de la convicció que el disseny és avui un factor estratègic per innovar, generar valor i millorar la competitivitat de les organitzacions. "Vivim una etapa en què el disseny és molt més que una disciplina creativa: és una manera d'entendre la innovació, de transformar empreses i de donar resposta als grans reptes socials, tecnològics i industrials. ESDI té tots els actius per esdevenir un referent europeu en aquest espai. Volem reforçar l'excel·lència acadèmica, aprofundir la connexió amb la indústria i projectar aquest talent al món", assegura Àngels Chacón.
Àngels Chacón és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, especialitzada en Comerç Internacional i amb un postgrau en gestió del talent a les organitzacions. La seva trajectòria professional combina experiència empresarial, responsabilitats institucionals i lideratge en processos de transformació. Durant més de quinze anys va treballar en l'àmbit de la internacionalització d'empreses industrials, especialment als mercats d'Europa de l'Est i l'Orient Mitjà. Posteriorment, va ser gerent de la Unió Empresarial de l'Anoia i codirectora del centre d'innovació i simulació clínica 4D Health.
En l'àmbit institucional ha estat tinenta d'alcalde de l'Ajuntament d'Igualada, presidenta a Espanya i vicepresidenta a Europa d’ACTE (Associació Europea de Col.lectivitats Tèxtils), directora general d'Indústria i Consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, assumint competències en indústria, comerç, energia, turisme, universitats i recerca. També ha desenvolupat responsabilitats en l’àmbit de l’estratègia i la comunicació com a directora general de LLYC Barcelona i actualment és directora general de la Fundació per la Indústria.
Els responsables d'ESDI consideren que "aquest recorregut li aporta una visió transversal sobre la relació entre coneixement, empresa, indústria i innovació, així com un ampli coneixement dels processos de transformació econòmica i de projecció internacional".
ESDI Escola Superior de Disseny neix l’any 1989 com a resultat de l’acord entre més de 90 empreses del sector tèxtil i entitats com el Ministeri d’Indústria, la Generalitat de Catalunya, el Gremi de Fabricants i el Consejo Intertextil Español, que van impulsar la creació de la primera Escola Superior de Disseny Tèxtil d’Espanya. L’escola sorgeix com a resposta a una necessitat real de la indústria: incorporar el disseny als processos productius com a motor d’innovació i competitivitat. Avui, ESDI manté una relació activa amb empreses i institucions, desenvolupant projectes reals, recerca aplicada i iniciatives vinculades a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. Fidel al seu origen, l’escola forma professionals capaços de pensar críticament, integrar la tecnologia i actuar com a agents de transformació, entenent el disseny com una eina per imaginar i construir futurs possibles.
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