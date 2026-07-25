Els atractius turístics de l’Anoia van rebre més de 53.000 visites
L’informe del LABturisme revela que els recursos patrimonials mantenen una evolució positiva respecte als nivells prepandèmia
L’Anoia continua consolidant-se com una de les comarques d’interior amb un patrimoni històric, cultural i natural cada vegada més valorat pels visitants. Tot i quedar lluny dels grans pols turístics del litoral o de l’àrea metropolitana, els principals monuments i espais patrimonials anoiencs mantenen una evolució positiva dins el conjunt de les comarques de Barcelona, que durant el 2025 van superar els 26,3 milions de visites als seus principals atractius turístics, segons el darrer informe del Laboratori de Turisme (LABturisme) de la Diputació de Barcelona.
La tercera edició de l’Informe de visitants als atractius turístics, ha analitzat les dades de 180 espais de les comarques barcelonines. L’oferta patrimonial de l’Anoia continua guanyant protagonisme gràcies a una proposta basada en el patrimoni medieval, els castells, els espais religiosos, el patrimoni industrial i els entorns naturals.
Evolució de visitants 2019-2025
Entre els recursos patrimonials més representatius de la comarca destaquen el Museu Molí Paperer de Capellades, el Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC), el Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, el Parc Prehistòric de Capellades, la Tossa de Montbui, el Railhome BCN (Museu tren en miniatura), l’Observatori Meteorològic i Parc Astronòmic de Pujalt, el Castell de Claramunt, les Botigues antigues de Calaf, el centre de restauració i interpretació Paleontològic (CRIP), el Memorial de l’Exèrcit Popular de Pujalt i la Bacicleta.
Segons les dades del visor del LABturisme, el conjunt dels atractius turístics analitzats a l’Anoia van rebre un total de 53.865 visites el 2025. Això suposa un increment comparat amb les xifres d’abans de la pandèmia. Tanmateix, aquest increment que va anar evolucionant de manera sostinguda fins a 2023, amb un nombre total de 59.876 visitants, va començar a patir una lleu da vallada. Arran d’aquest les visites han presentat baixades, suposant la del 2023 al 2024 un 8% menys i del 2024 al 2025 un 2,2% menys.
Així i tot, després del fort descens registrat el 2020, la major part dels recursos patrimonials de l’Anoia han anat recuperant visitants de manera progressiva entre el 2021 i el 2025, fins a assolir, en molts casos, xifres similars o superiors a les d’abans de la crisi sanitària. Aquesta evolució també posa de manifest una consolidació del turisme de proximitat, especialment entre els visitants procedents de la mateixa Catalunya i de la resta de la demarcació de Barcelona.
Pel que fa a la tipologia dels recursos analitzats, els museus continuen sent el principal reclam turístic de la comarca i concentren el nombre més elevat de visitants. El patrimoni arquitectònic ocupa la segona posició, seguit de les atraccions i dels equipaments vinculats a les activitats esportives i d’oci actiu.
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