La Llacuna guanya un tram de carretera per als vianants
Una inversió de 450.000 euros aportats per Diputació de Barcelona i Ajuntament de la Llacuna permet fer segura per al pas a peu una calçada que porta a la piscina municipal
Una acció urbanística conjunta entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de la Llacuna ha permès resoldre un punt de connexió d’un tram de la carretera de Torrebusqueta (BV-2138), entre la intersecció amb la BP-2121 fins al carrer Piscina. L’actuació ha tingut l’objectiu de dotar aquest espai d’un itinerari de vianants que doni preferència a la circulació a peu. La millora ja havia entrat en servei les darreres setmanes, però s’ha inaugurat oficialment aquest dissabte. Hi ha estat present el l vicepresident quart i diputat d’Infraestructures, Equipament i Patrimoni Arquitectònic, Marc Castells, i els representants municipals.
La intervenció ha permès segregar un espai per a vehicles i un per a vianants, la qual cosa dona més seguretat. Es tracta d’una carretera que tenia una concepció de via només per a vehicles i que no contemplava espais segurs per als vianants, segons ha explicat Hugo Moreno, cap del Servei de Millorra i Harmonització de la Diputació de Barcelona.
La reforma s’ha dividit en dos trams: el primer, amb voreres segregades; i, el segon, amb una plataforma única amb pas alternatiu de vehicles. Així mateix, en aquests 200 metres de carretera s’han implantat dos nous passos de vianants, sent un d’ells elevat al tram de voreres segregades.
Les obres també han permès millorar les condicions d’ombreig en els desplaçaments a peu cap a la piscina municipal, concentrats en l’època estival; a més d’afavorir la percepció de canvi d’un entorn interurbà a urbà d’una forma progressiva, per als vehicles que entren a la travessera venint del polígon industrial.
Aquest canvi de percepció es deu al fet que al primer tram de carretera, fins al pont, hi ha fanals més alts i enjardinament integrat, a més de les voreres segregades; mentre que al segon tram, entre el pont i el nucli urbà, els fanals són més baixos, s’han ubicat jardineres a la superfície i s’ha utilitzat un asfalt especialment pensat per al vianant, a més de ser un tram de plataforma única.
Hugo Moreno ha destacat el canvi de tenir una carretera «pensada només per als cotxes» a una via «que té com a prioritat el vianant». Al mateix temps, a l’hora de fer la intervenció s’han resolt els problemes que hi havia de drenatges i el pas d’alguns serveis.
La inversió ha estat d’uns 450.000 euros, un cost que ha recaigut en un 60% en la Diputació i en un 40% en l’Ajuntament, que ha assumit la part dedicada a l’enjardinament. El tram ha estat en obres durant 7 mesos i s’ha obert abans del període d’estiu i piscina.
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