Igualada celebra l’esforç dels estudiants amb millors resultats a les PAU
Els tres alumnes de l’Institut Joan Mercader han rebut un reconeixement de l’Ajuntament i del Club Rotary pels seus excel·lents resultats acadèmics
Regió7
Els tres estudiants d'Igualada amb millor nota a les proves d'accés a la universitat han rebut l'enhorabona per part de l’alcalde i de la regidora. Des de l'Ajuntament s'ha valorat l'esforç i constància per obtenir bons resultats. Jana Martín ha tret un 9,4 ; Ana Nolla un 9,1 i Martí Crespillo que ha tret un 9,1. Tots tres són estudiants de l’institut Joan Mercader.
L'alcalde, Marc Castells, acompanyat de la regidora d’Universitats, Carlota Carner i del membre de Rotary Igualada, Vicenç López han sigut els quals han reconegut els excel·lents resultats. Des de l’Ajuntament se’ls ha fet un petit obsequi amb llibres i material de la ciutat i dues entrades de teatre per cadascú per poder gaudir de la cultura a Igualada.
Per la seva banda, el Club Rotary també ha estat present en l’acte i han fet entrega a l’estudiant amb millor nota d’una estada multicultural organitzada pel Club Rotary en una ciutat europea.
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