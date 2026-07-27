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Investiguen un atac islamòfob a la mesquita de Vilanova del Camí

L'edifici va aparèìxer amb dues pintades i uns trossos de carn de porc davant la porta d'entrada

Vídeo dels atacants de la mesquita de Vilanova del Camí

Vídeo dels atacants de la mesquita de Vilanova del Camí

Mesquita de la Pau de Vilanova del Camí

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Eduard Font Badia

Manresa

Els Mossos d'Esquadra investiguen un atac islamòfob a la mesquita de Vilanova del Camí. Una gravació de les càmeres de seguretat de l'edifici mostra com dues persones encaputxades van fer els grafitis la nit de divendres a dissabte. La mesquita va aparèixer amb dues pintades, una amb la paraula "remigració", i l'altra, a la porta de fusta, amb una creu cristiana. A més a més, els autors van dipositar a terra uns trossos de carn de porc.

Els fets han estat denunciats davant dels Mossos per la comunitat islàmica de Vilanova del Camí, i ja han començat les investigacions. També han condemnat els fets la Comissió Islàmica d'Espanya, i Observatori per la Llibertat Religiosa i de Consciència. Mohamed Ajana El ouafi, secretari de la Comissió Islàmica d'Espanya, deia al seu compte de X que "la paraula «remigració», escrita sobre una mesquita, transmet un missatge d'exclusió cap a persones assenyalades per la seva religió, origen o condició migratòria. Aquest tipus d'accions pot fomentar la por, l'hostilitat i la divisió social". Per això, "manifestem la nostra solidaritat amb la comunitat de la Mesquita de la Pau, els seus representants, fidels i veïns. Demanem als Mossos d'Esquadra i a les autoritats competents que investiguin els fets, identifiquin als responsables i valorin la seva possible motivació islamòfoba, xenòfoba o discriminatòria".

En aquest sentit, el màxim representant de la Comissió Islàmica d'Espanya demana que "aquests fets no han de tractar-se com a simples danys materials. Han d'investigar-se el contingut de les pintades, l'elecció deliberada d'una mesquita i la intenció d'intimidar o humiliar a una comunitat religiosa". El seu comunicat acaba dient que "davant l'augment dels discursos d'odi, és necessària una resposta ferma i col·lectiva en defensa del respecte, la diversitat religiosa i la convivència. Atacar una mesquita no és atacar només un edifici: és atacar la llibertat religiosa, la dignitat dels seus fidels i la convivència de tota la societat".

La porta de la mesquita amb la creu pintada

La porta de la mesquita amb la creu pintada / Mesquita de la Pau de Vilanova del Camí

Per la seva banda, l'alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, ha "condemnat enèrgicament l'atac en un municipi com Vilanova del Camí que sempre ha estat acollidor". En aquest sentit, lamenta que la ultradreta i la dreta tinguin "un discurs que condueix a aquest tipus d'accions", i vol creure que "es tracta d'un fet absolutament puntual". També ha volgut posar-se a disposició de la comunitat islàmica de la població.

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Mohamed el Ghadouni, president de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya, diu que "és fàcil trencar l'harmonia, i com a musulmà, aquests fets són molt preocupants". Ja fa temps que denuncien "la normalització de discursos d'odi per part de partits com Aliança Catalana o Vox en seu parlamentària, cosa que condueix a aquestes situacions". Demanen l'ajuda de tothom per aturar aquests fets, i es mostren preocupats per la comarca de l'Anoia, on "en poc temps ens han cremat una mesquita (la de Piera), i ara ens han fet aquestes pintades".

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