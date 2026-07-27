L’Associació de Veïns del Xaró presenta al·legacions al PLATER per defensar el territori de la Pobla de Claramunt
L’entitat sol·licita una reunió amb l’Alcaldia per coordinar la defensa dels interessos de la Pobla de Claramunt davant el nou planejament energètic
Regió7
L'Associació de Veïns del Barri del Xaró ha presentat formalment les seves al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la Implantació d'Energies Renovables a Catalunya (PLATER) davant l'Institut Català d'Energia (ICAEN), organisme responsable de la seva tramitació, així com davant l'Ajuntament de la Pobla de Claramunt.
El Xaró declara que el seu escrit presentat "posa de manifest la protecció del territori, la planificació urbanística, la biodiversitat, el paisatge i la necessitat que la futura implantació d'energies renovables sigui plenament compatible amb els interessos generals del municipi i amb el model territorial previst pels instruments de planejament vigents".
A més, l'associació insisteix en la necessitat que "la planificació energètica es desenvolupi amb la màxima transparència, participació pública i coordinació amb la planificació territorial i urbanística, especialment en aquells àmbits on poden existir afeccions sobre espais d'interès ambiental, sòls agraris, futurs desenvolupaments urbanístics o infraestructures estratègiques".
Altrament, l'Associació ha sol·licitat formalment una reunió urgent amb l'Alcaldia de la Pobla de Claramunt amb l'objectiu de posar a disposició de l'equip de govern el contingut de les al·legacions presentades.
Tanmateix, recorda que la iniciativa busca facilitar la màxima coordinació institucional possible davant un instrument de planificació que pot tenir una incidència rellevant sobre el futur territorial de la Pobla de Claramunt.
"Aquestes actuacions no pretenen qüestionar la necessitat d'impulsar la transició energètica, sinó garantir que aquesta es desenvolupi amb ple respecte al territori, al planejament vigent, al patrimoni natural i cultural, així com als drets de participació de la ciutadania", argumenta l'Associació de veïns El Xaró.
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