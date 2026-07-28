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Castellolí avança en la rehabilitació de l'Església Vella amb una inversió de 275.000 euros

La segona fase de rehabilitació millorarà la conservació de l'edifici i el prepararà per acollir activitats culturals, socials i patrimonials durant tot l'any

Rehabiliació de l'Església Vella

Rehabiliació de l'Església Vella / Ajuntament de Castellolí

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Regió7

Castellolí

L'Ajuntament de Castellolí impulsa la segona fase de rehabilitació de l'Església Vella de Sant Vicenç, que permetrà donar continuïtat als treballs iniciats els darrers anys. La recuperació d'aquest emblemàtic edifici compta amb una subvenció de la Diputació de Barcelona de 275.000 euros, distribuïts en 113.040,89 euros l'any 2026 i 161.959,11 euros el 2027. A més, l'Ajuntament ha sol·licitat una subvenció de 80.000 euros al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

La primera fase del projecte es va centrar a garantir l'estabilitat de l'edifici, amb la consolidació dels murs, part de l'estructura de la coberta i l'execució de les cobertes laterals de vidre. Aquesta intervenció va permetre assegurar la conservació del conjunt i preparar-lo per afrontar la nova fase de rehabilitació.

Una de les principals actuacions d’aquesta Fase 2 serà finalitzar la coberta de la nau central, amb una estructura de vidre que protegirà definitivament l'interior de l'església i permetrà l'entrada de llum natural. La intervenció també inclou la millora del paviment existent, que actualment és de terra i s'adequarà per millorar-ne l'accessibilitat. A més, s'instal·larà un sistema d’il·luminació a l’interior, que permetrà millorar la funcionalitat de l'espai i, alhora, posar en valor els principals elements arquitectònics de l’edifici.

Una altra actuació destacada serà la rehabilitació del campanar, on es construirà una coberta per evitar les filtracions d'aigua i frenar-ne el deteriorament. Aquesta, igual que la resta d'intervencions previstes, s'ha plantejat seguint un criteri de màxim respecte pel patrimoni existent. Segons expliquen els arquitectes responsables del projecte, Josep Esteve i Vila i Lurdes Verdés Pijuan, l’objectiu és restaurar i conservar els elements originals de l'edifici, adaptant-lo perquè pugui acollir activitats en millors condicions i preservant-ne el valor històric.

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Amb l'inici de les obres previst després de l'estiu, la segona fase de rehabilitació permetrà que, un cop finalitzada, l'Església Vella disposi de les condicions necessàries per garantir-ne la conservació i afavorir-ne l'ús. Això contribuirà a consolidar-la com un espai de referència per acollir activitats culturals, socials i patrimonials durant tot l'any

Rehabiliació de l'Església Vella

Rehabiliació de l'Església Vella / Ajuntament de Castellolí

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