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Eviten una ocupació il·legal a Òdena

L'actuació es va poder fer gràcies a la col·laboració dels veïns

Actuació contra una ocupació il·legal al Pla d’Òdena

Actuació contra una ocupació il·legal al Pla d’Òdena / Ajuntament d'Òdena

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Eduard Font Badia

Manresa

Dues patrulles dels Mossos d'Esquadra van intervenir a primers d'aquesta setmana per evitar una ocupació il·legal en un habitatge del municipi. Des de l'Ajuntament d'Òdena es destaca que l’actuació ha estat possible gràcies a l’alerta i la implicació del veïnat.

En la intervenció, que es va fer ahir dilluns al Pla d'Òdena, també hi van prendre part els serveis de seguretat i el manyà de l’edifici. Aquest tipus de situacions generen preocupació i inseguretat entre el veïnat i poden alterar la convivència i la tranquil·litat del barri. Des del consistori es destaca que, per això, és fonamental actuar amb rapidesa i coordinació per posar fi a les màfies que es lucren amb la reobertura il·legal d’habitatges a canvi de quantitats elevades de diners.

El bloc on es va impedir una ocupació il·legal

El bloc on es va impedir una ocupació il·legal / Ajuntament d'Òdena

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