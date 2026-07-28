L'incendi de Carme suposa gairebé la meitat de les hectàrees cremades a tota la província de Barcelona
Els incendis forestals han cremat 1.067 hectàrees a la província de Barcelona aquest any
Els incendis forestals han cremat 1.067 hectàrees a la província de Barcelona aquest any, segons les dades del Servei de Planificació per a la Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat de Catalunya, actualitzades a 28 de juliol. Gairebé la meitat, 455, corresponen al foc que es va declarar a Carme el passat 6 de juliol.
De les 1.067 hectàrees cremades, 551 corresponen a massa forestal arbrada, 271 a forestal no arbrada, 188 a terreny no forestal i 57 a pastures. En el conjunt de la província, s'han comptabilitzat 209 incendis, el 91% (191) de caràcter forestal. 21 d'aquests incendis s'han iniciat dins la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. La xifra ja supera el balanç complet de les dues últimes campanyes del Pla d'informació i vigilància contra incendis forestals de la Diputació de Barcelona, amb encara sis setmanes de dispositiu per davant.
A la Catalunya Central, a banda del de Carme, també s'han declarat incendis importants a Sant Quirze Safaja, Navarcles o Castellfollit del Boix. En el cas de Carme i de Navarcles, a petició dels ajuntaments respectius, un tècnic responsable de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona es va desplaçar al lloc de l'emergència per donar-los suport durant les tasques de resposta.
Més enllà de la resposta a les emergències, el pla d'informació i vigilància (PVI), integrat aquest estiu per 89 professionals que recorren el territori, manté la seva tasca habitual de prevenció, conscienciació i vigilància. Des del 17 de juny, el dispositiu ha informat directament 28.701 persones que es trobaven en urbanitzacions, camins, boscos i altres espais d'ús freqüent. En paral·lel, ha detectat 1.694 abocaments al territori: 547, els de menor volum, els han retirat directament els agents cívics del dispositiu, mentre que la resta s'han comunicat als ajuntaments corresponents perquè se n'encarreguin. El PVI també ha detectat 1.247 incidències en línies elèctriques en mal estat, notificades a les companyies corresponents, i ha dut a terme 46 dissuasions d’activitats amb perill d’incendi. A més, el dispositiu ha revisat 1.616 punts d'aigua i ha registrat 133 incidències als camins i pistes forestals de la xarxa d’infraestructures bàsiques de prevenció: trams bloquejats, en mal estat o tancats, entre d'altres.
El PVI 2026, desplegat amb un pressupost d'1,8 milions d'euros, seguirà actiu fins al 31 d'agost i forma part d'una estratègia integral de prevenció d'incendis forestals que la Diputació de Barcelona manté durant tot l'any.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»
- Un mes després, què sabem de la desaparició d'un veí de Còrdova a Callús?
- Els secrets de l'hotel més exclusiu de la Costa Brava: ja té reservat el 35% de les habitacions del 2027
- Visitant de la riera de Merlès: 'Abans de la pandèmia, la riera s'omplia de cotxes
- Dolors Liria, degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya: 'Si es prova l’intrusisme en el cas Andic, es podria denunciar per via penal
- La victòria d’Espanya al Mundial de futbol ha accentuat la fuga de votants de Junts a Aliança?
- Per què la Torre Lluvià només obre un dia al mes?
- L'Ajuntament es personarà contra els inculpats per l'onada d'incendis de contenidors a Manresa