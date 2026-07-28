La quarta Fira Singular de Cultura Artesana de Copons selecciona 20 projectes
El 17 d'octubre, el nucli històric acollirà una selecció d'artesania contemporània amb una nova aposta pel talent emergent local i demostracions en directe dels oficis
Regió7
Amb un total de 20 projectes artesans, la Fira Singular de Cultura Artesana de Copons celebrarà la seva quarta edició. El dissabte 17 d'octubre al nucli històric del municipi, els projectes convertiran els carrers i les cases en un espai de descoberta dels oficis artesans.
Enguany, una de les principals novetats de l'edició, és l'espai de talent emergent local per donar suport a persones de Copons que s'estan iniciant en l'àmbit de l'artesania. Dels vint projectes participants, dos són seleccionats a través d'aquest espai i els divuit restants per la convocatòria professional.
La convocatòria ha despertat gran interès, amb 44 candidatures procedents de 29 municipis catalans. La comissió de selecció ha valorat la qualitat i la professionalització de les propostes, la diversitat d'oficis representats, l'equilibri territorial i la renovació de la proposta expositiva.
La selecció final està formada per 16 artesanes i 4 artesans, dels quals 12 desenvolupen la seva activitat a la comarca de l'Anoia i els 8 restants provenen d'altres punts de Catalunya.
Els projectes seleccionats són Artesania Antonia Martín, Barrina -Artesania de la llana-, Blanca Makani, Caliu de Feltre, Cesc Oliveras, Clara Rossy Art, Defusta.cesc, Depipicaca, Desedamas, Emiliano Roca Lutier, Espai del Vidre, In Essentia, La Bicha Creativa, Laratelier, Mon Bertran, Montserrat Carafí Ferrer, Morgana Seda, Nubuckcuir Leather Bags, Rojo Tierra i Vímet.
Sis dels vint projectes participaran per primera vegada en la Fira Singular. Laratelier, Mon Bertran, Morgana Seda i Vímet s'incorporen a través de la convocatòria professional, mentre que Defusta.cesc i Depipicaca ho faran des del nou Espai de talent emergent local.
La resta de participants, que ja han estat presents en edicions anteriors, aprofitaran la Fira per presentar noves col·leccions, peces, tècniques de treball o noves maneres d'explicar els seus processos creatius.
Els visitants hi podran descobrir una àmplia representació d'oficis artesans vinculats a la joieria, la lutieria, la cosmètica natural, el tèxtil, el feltre, el cuir, el vidre, les fibres vegetals, l'estampació botànica, la seda, la ceràmica, el gravat escultòric i el treball artesanal de la fusta.
El fil conductor de la Fira 2026 serà la Matèria Viva, és a dir, materials protagonistes com la fusta, el cuir, el vidre, la llana, la seda, el fang o les fibres vegetals. Per tant, els artesans i artesanes incorporaran als seus espais eines, matèries primeres, peces en diferents fases d'elaboració i demostracions en directe per mostrar al públic com neixen les seves creacions.
Un format únic
Un dels trets que fan única la Fira Singular és la implicació activa del veïnat de Copons. Els artesans i artesanes són acollits als baixos de les cases particulars del nucli històric, convertint carrers i espais patrimonials en un gran aparador de l’artesania contemporània. Aquesta manera d’organitzar la fira dona forma a una experiència íntima, propera i coherent amb l’entorn, on patrimoni, artesania i comunitat conviuen de manera natural i ofereixen al visitant una manera diferent de descobrir tant els oficis com el poble.
Aquest model permet als visitants descobrir els oficis artesans mentre recorren els carrers i places del municipi, establint una relació directa tant amb els creadors com amb el poble que els acull.
Durant tota la jornada, la Fira combinarà l'exposició i venda de peces amb demostracions d'ofici, activitats participatives i propostes culturals per a tots els públics.
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