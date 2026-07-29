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La 6a Fira del Tomàquet de Copons reivindica el producte local, la sostenibilitat i el patrimoni

La cita reunirà productors del territori, activitats per a totes les edats i la presentació d'un estudi sobre la recuperació de les fonts naturals del municipi

Fira del Tomàquet

Fira del Tomàquet / Ajuntament de Copons

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Regió7

Copons

La Fira del Tomàquet de Copons valora les varietats tradicionals de tomàquet i el producte de proximitat. La nova i 6a edició de la fira, organitzada per l'Ajuntament de Copons amb el suport de la Diputació de Barcelona, arriba el diumenge 16 d'agost de 17 a 21 h.

La celebració omplirà els carrers i places del nucli antic del municipi amb parades on el públic podrà conèixer i tastar el gènere de proximitat i els productes del Parc Agrari de la Conca d'Òdena de la mà dels mateixos productors.

Fira del Tomàquet

Fira del Tomàquet / Ajuntament de Copons

El municipi es convertirà en un espai de trobada on veïns i visitants podran descobrir productes de qualitat, gaudir d'activitats per a totes les edats i conèixer iniciatives relacionades amb la sostenibilitat, l'agricultura i la preservació del paisatge.

El programa combina cultura, gastronomia i natura. Hi haurà música en directe al llarg de la tarda, un taller d'enquadernació natural i un circuit de permagimcana pensat perquè infants i famílies gaudeixin a l'aire lliure. Els més petits també podran fer-se les seves pròpies crispetes pedalejant en una bicicleta adaptada.

L'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de Copons presentarà els seus nous equips i oferirà una demostració oberta al públic, amb la possibilitat de refrescar-se amb l'aigua de les mànegues durant les pràctiques.

Presentació d'un estudi sobre la recuperació de fonts naturals

Durant la fira es presentarà l'estudi "Paisatges de captació d'aigua pluvial per a la recuperació de les fonts naturals de Copons", una iniciativa que analitza el patrimoni hidràulic tradicional del municipi i proposa mesures per preservar-lo i fer-lo valdre de cara al futur. Així com les tècniques per aplicar aquest paisatge de captació d'aigua pluvial.

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La 6a edició de Fira del Tomàquet de Copons vol consolidar-se com una proposta estiuenca que combina gastronomia, cultura, educació ambiental i activitats familiars en un entorn privilegiat com és el nucli històric de Copons.

Cartell de la Fira del Tomàquet de Copons

Cartell de la Fira del Tomàquet de Copons / Ajuntament de Copons

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