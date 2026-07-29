Igualada crea la nova Regidoria de Promoció de la Llengua Catalana
La regidora Maribel Cuadras assumirà la nova àrea, que coordinarà les polítiques municipals per fomentar l'ús del català i impulsar un Pla Local per la Llengua
Regió7
L'Ajuntament d'Igualada crea una nova regidoria de Promoció de la Llengua Catalana amb la finalitat de dirigir i definir la política lingüística de la ciutat. La regidora Maribel Cuadras serà la responsable d'aquesta, que pretén promoure l’ús social del català com a llengua pròpia i element vertebrador de la cohesió social.
Cuadras torna al consistori igualadí després d’una primera etapa com a regidora durant el mandat 2015-2019. "Torno al consistori amb tota l’energia i amb moltes ganes de seguir treballant per Igualada, la nostra llengua i els llaços de la nostra ciutat amb els municipis agermanats” ha expressat.
Entre els eixos d’actuació que gestionarà la regidoria destaquen:
- Pla Local per la Llengua: Elaboració d'un pla municipal prenent com a referència el Pacte Nacional per la Llengua.
- Transversalitat municipal: Coordinació de totes les regidories de l'Ajuntament per incorporar criteris lingüístics en la contractació pública, subvencions, convenis i serveis.
- Foment i participació: Direcció de programes de sensibilització, formació i promoció del català adreçats a tota la ciutadania.
- Cooperació institucional: Impuls de les relacions i el treball conjunt amb altres administracions, entitats i organismes del sector.
A més de la regidoria de Promoció de la Llengua Catalana, Maribel Cuadras assumirà les carteres de Relacions Institucionals i d’Agermanaments, des d’on es vol potenciar el vincle d’Igualada amb altres institucions i reforçar els llaços de cooperació i intercanvi cultural amb les ciutats agermanades.
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