Igualada Som-hi presenta la seva proposta de pressupost per al 2027 amb una reserva d'un milió d'euros
El grup socialista defensa que la partida permetria prioritzar actuacions si encapçala el pròxim govern després de les municipals
Regió7
El grup municipal del PSC (Igualada Som-hi) a l'Ajuntament d'Igualada ha presentat la seva proposta de pressupost per al 2027, un exercici que coincidirà amb l'any de les eleccions municipals, previstes per al 23 de maig. La proposta incorpora una partida d'un milió d'euros destinada a inversions que quedaria a disposició del govern que sorgeixi dels pròxims comicis.
El cap de l’oposició Jordi Cuadras qualifica l'any que ve com a "any del canvi a Igualada" i explica que "si obtenim la confiança majoritària dels ciutadans i ciutadanes d’Igualada, haurem d’assumir la gestió i execució d’aquest Pressupost i, per tant, el que hem fet és acordar disposar d’una gran partida d’inversions d’un milió d’euros per a poder establir les nostres prioritats de manera immediata si guanyem les eleccions".
A més, Cuadras diu que dedicarien aquesta partida als àmbits com: habitatge, inversions als barris, millorar la seguretat, instal·lar aire condicionat a les escoles i obrir els estudis per a un nou residencial Viu B i per la nova piscina que proposem al costat de Can Busqué.
El cap socialista també comenta que el govern de Junts ha "malgastat els diners públics" amb les rotondes de les Comes, les llums i banderetes a la plaça de l’Ajuntament o la pèrgola del Parc de Valldaura.
En aquest final de mandat, el PSC (Igualada Som-hi) també explica que des de l'oposició han aconseguit amb els acords de Pressupost fer realitat polítiques com "els pisos de lloguer assequible del carrer de Sant Carles, la futura escola bressol que tindrà l’escola Gabriel Castellà, el camp de gespa de Fàtima, el Pla d’Usos Comercials per omplir els locals buits del centre, els iBons Joves per a promoure les compres al comerç local entre els joves, la Unitat de Neteja Barris a Fons que començarà a funcionar al setembre, les bonificacions de l’IBI per les famílies que instal·lin plaques fotovoltaiques a casa seva, el pla per a sancionar els pisos buits en mans de grans tenidors, el programa Lecxtic de comprensió lectora pels alumnes amb més dificultats o la creació de l’Escola Bressol el Rusc".
El grup socialista recalca que “hem optat, sempre, per evitar el bloqueig, que vol dir el bloqueig dels serveis essencials que presta l’Ajuntament. Tots volem un ajuntament que funcioni, que tingui estabilitat interna i que tingui els recursos actualitzats per a finançar els serveis i equipaments públics que cada dia necessiten tants ciutadans i ciutadanes. I perquè això passi, tenir un Pressupost actualitzat any rere any és imprescindible”.
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