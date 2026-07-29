La Llacuna dona el tret de sortida a una nova Festa Major
La Comissió de Festa Major, amb el suport de l’Ajuntament i les entitats locals, ha preparat un programa pensat per gaudir de quatre dies de celebració compartida
Regió7
La nova edició de la Festa Major de la Llacuna arriba plena de tradició i festa. Del 31 de juliol al 3 d'agost, la Comissió de Festa Major, amb la col·laboració de l'Ajuntament de la Llacuna i el suport de diverses entitats i patrocinadors, oferiran un programa pensat perquè veïns i visitants gaudeixin.
La celebració arrencarà el divendres 31 de juliol amb els partits de futbol base, la tradicional lectura satírica del programa, un vespreig popular i el correfoc, que tornarà a omplir els carrers de foc i espectacle amb el Ball de Diables, el Drac i la Mulassa de la Llacuna. La nit culminarà amb el concert del grup Allioli i sessió de DJ.
El dissabte 1 d’agost serà una de les jornades més participatives. Les activitats familiars a l’Espai Nadons, el ja consolidat Concurs de Paelles, la migdiada popular i la cercavila amb totes les entitats de cultura popular donaran pas a l’exhibició folklòrica, la ballada conjunta de lluïment, el manifest feminista i el pregó de Festa Major. La música serà protagonista fins a la matinada amb el concert de La Loca Histeria i una nova sessió de punxadiscos.
El diumenge 2 d’agost començarà amb la missa solemne, el vermut i el ball parlat a la plaça Major. Durant la tarda, les famílies podran gaudir d’un espai de jocs tradicionals a Cal Magí Ferriol, mentre que la música prendrà el protagonisme amb l’Orquestra Vancouver, tant en concert com en el tradicional ball de nit. També destaca el concert de la Coral Cuitora i la gimcana nocturna Embirra’t, organitzada per la Xaranga En Garbo.
La Festa Major es clourà el dilluns 3 d’agost amb activitats familiars, la missa solemne, el vermut amb ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Terres de Marca, el tradicional berenar popular i el partit del primer equip del CF La Llacuna. La cantada d’havaneres i rom cremat amb el grup Sons del Mediterrani, posarà el punt final a quatre dies de celebració.
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