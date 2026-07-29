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La Policia Local d'Igualada deté el presumpte autor de la crema d'un contenidor la nit de la final del Mundial de futbol

Els agents el van poder identificar gràcies als testimonis i a les càmeres de seguretat

La Policia Local ha detingut el jove per cremar un contenidor

La Policia Local ha detingut el jove per cremar un contenidor / Policia Local d'Igualada

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Eduard Font Badia

Manresa

La Policia Local d'Igualada ha detingut el presumpte responsable de la crema d'un contenidor a la zona Nord de la població. Segons el cos, el passat 20 de juliol testimonis de la crema van descriure el presumpte autor als agents.

Aquest el van poder identificar i, gràcies a gravacions de seguretat, el van relacionar amb els fets. Per això li van obrir diligències per un delicte de danys. Es tracta d'un jove que té 19 anys.

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El dia abans, 19 de juliol, dia que Espanya va guanyar la final del Mundial de futbol, a Igualada van cremar diversos contenidors i una paperera a diferents punts. La Policia investiga si aquest detingut podria estar relacionat amb un o diversos d'aquests fets.

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