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Cabrera d'Anoia posa fi als problemes d'aigua amb la inauguració de la connexió al sistema Ter-Llobregat

El projecte, que ha costat 2,2 milions d'euros, permetrà donar "estabilitat i seguretat" a la xarxa

La consellera Paneque ha presidit la inauguració de la connexió de Cabrera d'Anoia al sistema Ter-Llobregat

La consellera Paneque ha presidit la inauguració de la connexió de Cabrera d'Anoia al sistema Ter-Llobregat / Mar Martí

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Mar Martí (ACN)

Cabrera d'Anoia

 La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat aquest dijous la connexió de Cabrera d'Anoia a la xarxa de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL), una obra que ha costat 2,2 milions d'euros. Amb la connexió es posa fi a anys de problemes amb l'aigua a causa de la sequera i les fuites. La infraestructura permetrà subministrar fins a 90.000 m³ anuals d'aigua i, tal com ha dit Paneque, donarà "estabilitat i seguretat" a la xarxa.

El 2023 Cabrera d'Anoia va haver d'aplicar fortes restriccions d'aigua, fins al punt que els 1.400 habitants d'aquesta població van estar molts mesos amb només 5 hores d'aigua al dia. "Fa tres anys que esperem aquest dia. No és una solució de present sinó de futur", ha celebrat l'alcalde, Juan Manuel Díaz.

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Cabrera d'Anoia posa fi als problemes d'aigua amb la inauguració de la connexió al sistema Ter-Llobregat

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