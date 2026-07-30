Cabrera d'Anoia posa fi als problemes d'aigua amb la inauguració de la connexió al sistema Ter-Llobregat
El projecte, que ha costat 2,2 milions d'euros, permetrà donar "estabilitat i seguretat" a la xarxa
Mar Martí (ACN)
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat aquest dijous la connexió de Cabrera d'Anoia a la xarxa de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL), una obra que ha costat 2,2 milions d'euros -finançats per l'ACA-. Amb la connexió es posa fi a anys de problemes amb l'aigua a causa de la sequera i les fuites. La infraestructura permetrà subministrar fins a 90.000 m³ anuals d'aigua i, tal com ha dit Paneque, donarà "estabilitat i seguretat" a la xarxa.
El 2023 Cabrera d'Anoia va haver d'aplicar fortes restriccions d'aigua, fins al punt que els 1.400 habitants d'aquesta població van estar molts mesos amb només 5 hores d'aigua al dia. "Fa tres anys que esperem aquest dia. No és una solució de present sinó de futur", ha celebrat l'alcalde, Juan Manuel Díaz.
Els treballs de connexió han consistit en la construcció d'una canonada de derivació que parteix de la conducció que transporta l'aigua produïda a la planta potabilitzadora del Llobregat (Abrera), fins al dipòsit de Masquefa. Aquesta canonada condueix l'aigua fins a una estació de bombament -també de nova construcció- i amb un dipòsit de regulació de 120 m³, que impulsa l'aigua fins al dipòsit municipal de Pous de Cabrera.
Les obres van començar el gener de 2025 i han finalitzat el mes de juny de 2026. En total, la nova connexió permetrà subministrar fins a 90.000 m³ anuals d'aigua procedent de la xarxa Ter-Llobregat, equivalent a uns 246 m³ diaris. La infraestructura inclou diversos elements de seguretat hidràulica i control de qualitat de l'aigua.
Cabrera d'Anoia, "l'exemple d'allò que no ha de passar"
Amb aquesta actuació, Cabrera d'Anoia incorpora una font alternativa de subministrament i deixa de dependre exclusivament dels recursos subterranis locals. Això va provocar que l'any 2023, amb motiu de la forta sequera, el municipi hagués d'aplicar restriccions de consum d'aigua i hagués de recórrer a camions cisterna. De fet, Paneque ha recordat que el municipi va estar cinc dies sense aigua i "molts mesos amb només 5 hores de servei al dia". "Va ser un patiment molt gran, fins al punt que tant en la discussió parlamentària com en l'opinió pública, Cabrera estava absolutament vinculat a la cara negativa de la sequera", ha exposat la consellera.
En aquest sentit, Paneque ha dit que el cas de Cabrera d'Anoia és "l'exemple d'allò que no ha de passar" i ha dit que amb aquesta obra "es mostra allò que ha de ser Catalunya a partir d'ara". La consellera ha subratllat que "malgrat que ara mateix hi ha reserves d'aigua", el Govern "ha de fer totes les infraestructures necessàries -aigua dessalinitzada, aigua regenerada i connexió a les xarxes- per tal d'assegurar el recurs a la població i al sector econòmic i social".
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