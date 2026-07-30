Detenen un piròman per provocar l'incendi de Carme, que va cremar 455 hectàrees i va obligar a confinar 33.000 persones
L'home, de 58 anys i veí de l'Anoia ha entrat a presó provisional sense fiança, i se'l relaciona amb dos focs més de l'Anoia
Els Mossos d'Esquadra i el Cos d'Agents Rurals han detingut un home de 58 anys acusat de provocar tres incendis forestals a Carme, a l'Anoia, el darrer dels quals el 6 de juliol passat. Aquest foc va cremar 455 hectàrees de bosc i camps, va afectar tres empreses i habitatges i va obligar a confinar a casa 33.000 persones de set municipis. L'home, que respon a les inicials F.U.P. és veí d'un poble de l'Anoia, ha ingressat a presó provisional sense fiança acusat d’un delicte d’incendi forestal.
L'arrest va tenir lloc dilluns passat, 27 de juliol, després de la corresponent investigació. Els Agents Rurals van poder determinar que l’origen del foc va ser al voral de la carretera BV-2131, el dia 6 de juliol a les 16.25 hores, just on també van aparèixer les restes mig cremades d’uns fragments de cartó d’un paquet de llaunes de cervesa. Segons l'auto de presó, entre els indicis incriminatoris hi ha "l'observació d'un vehicle propietat de l'investigat, tipus AIXAM, de color vermell, al punt exacte d'inici de l'incendi, immediatament abans de l'aparició del foc", també que "testimonis vinculen aquest vehicle amb l'investigat, el qual hauria estat vist llançant objectes encesos en ocasions anteriors", a més de l'existència "d'antecedents d'incendis similars a la mateixa zona, amb un idèntic modus operandi". Això a banda de l'informe pericial dels Agents Rurals que conclou que "l'incendi va ser provocat per una font de calor externa d'origen humà i voluntari".
Davant la jutgessa, l'investigat ha negat els fets, manifestant que no ha provocat cap incendi, que utilitza la carretera de Carme dues vegades al dia, i que és fumador, motiu pel qual li han trobat 27 encenedors al cotxe.
Per tot plegat, la jutgessa, considerant "l'extraordinària intensitat del mal efectivament causat, xifrat en la devastació d'aproximadament 500 hectàrees", el risc de reiteració delictiva, i l'alarma social generada, segons diu en l'aute de presó, acorda l'entrada en un centre penitenciari de preventius.
Relacionat amb altres incendis
No era la primera vegada que es produïa un incident com aquest a la zona. En els últims dos anys, hi havia hagut una sèrie d'incendis, tots ells presumptament provocats o amb causa desconeguda, molt propers al punt d'inici del foc del 6 de juliol passat. Un d'ells va tenir lloc el 29 de juny d'enguany i l'altre, el juliol del 2024.
La Unitat d’Investigació dels Mossos, amb l'ajuda del Grup Especial de Col·laboració amb la Justícia dels Agents Rurals, van aconseguir posar nom a l’autor del darrer incendi. Es va entrevistar persones que haurien passat per la zona poc abans i després d’iniciar-se el foc, en qualitat de testimonis; es van visionar imatges de càmeres de seguretat per determinar quins vehicles es podien ubicar al lloc dels fets; i es van analitzar les dades dels incendis anteriors.
A partir de la investigació es va identificar el presumpte culpable, de 58 anys, a qui s'acusa d’un delicte d’incendi forestal, i també se l'ha pogut relacionar amb els focs del juny i del 2024. L'home va passar a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada aquest dimarts.
L'incendi de Carme és, per ara, el més gran d'aquest any a la província de Barcelona. Va cremar 455 hectàrees, gairebé la meitat de tota la superfície calcinada per focs a la demarcació, segons el Servei de Planificació per a la Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat de Catalunya. Va requerir el confinament de la població dels municipis de Carme, la Pobla de Claramunt, Castellolí, Capellades, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui, així com de la zona sud d’Igualada. També va ser necessari desallotjar la urbanització de les Garrigues, a la Pobla de Claramunt.
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