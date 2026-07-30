Manel Vidal immortalitza Nadia Comăneci amb una escultura pel 50è aniversari del primer 10 perfecte
L'escultor de la Pobla ha creat una figura de bronze a mida natural, inaugurada al nou pavelló "Nadia Comăneci" d'Otopeni, a Romania
Regió7
Manel Vidal, escultor originari de la Pobla de Claramunt, ha sigut l'autor de l'escultura commemorativa del 50è aniversari del primer 10 perfecte de la història de la gimnàstica artística. La gimnasta que va aconseguir aquetsa fita va ser Nadia Comăneci als Jocs Olímpics de Montreal el 18 de juliol de 1976. L'obra s'ha inaugurat aquest mes de juliol al nou pavelló "Nadia Comaneci" d'Otopeni, a l'àrea metropolitana de Bucarest (Romania), impulsat per la Fundació Ion Țiriac.
L'encàrrec va arribar de la mà de l'empresari, extenista i exentrenador de Boris Becker, Ion Țiriac, col·leccionista de diverses obres de Manel Vidal. L'artista poblatà explica que va acceptar el projecte perquè el va considerar un desafiament molt especial. "Cada escultura és un repte i només accepto aquells projectes que sento que puc fer meus. Aquest em va venir de cara des del primer moment", afirma.
Vidal va treballar per reproduir fidelment la imatge més icònica de la gimnasta romanesa. L'escultura, de bronze i a mida natural, representa Nadia Comăneci en ple exercici sobre una de les barres. La complexitat tècnica de l'obra, que es manté en equilibri gràcies a una sofisticada estructura interior, va requerir un important treball d'enginyeria per garantir-ne l'estabilitat.
La inauguració del pavelló va reunir nombrosos campions olímpics, esportistes i representants institucionals, així com la mateixa homenatjada, qui va aplaudir emocionada l’escultura. Durant l'acte, Ion Țiriac va destacar que el nou equipament i l'escultura són un homenatge permanent a la gimnasta que, amb només 14 anys, es va convertir en una llegenda de l'esport mundial en aconseguir la primera puntuació perfecta de la història olímpica.
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