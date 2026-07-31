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El Club Excursionista de l’Anoia ascendeix al Tuc de Saboredo i el Pic d’Amitges

Es tracta de dues muntanyes incloses dins la llista dels 100 cims de la Federació d'Entitats Exciursionistes de Catalunya

El Club Excursionista de l’Anoia ascendeix al Tuc de Saboredo i el Pic d’Amitges

El Club Excursionista de l’Anoia ascendeix al Tuc de Saboredo i el Pic d’Amitges / CLUB EXCURSIONISTA UEC ANOIA

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Regió7

Manresa

El passat diumenge, quinze membres del Club Excursionista UECANOIA van gaudir d’una nova sortida d’alta muntanya al Tuc de Saboredo de 2.829m i inclòs a la llista dels 100 cims de la FEEC, i al Pic d’Amitges (2.848 m), en ple Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. La ruta es va iniciar des de l’aparcament de la Peülla, al port de la Bonaigua. Amb aquesta sortida, la UECANOIA continua desenvolupant el seu calendari d’activitats de muntanya.

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