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Igualada reforça el dispositiu de seguretat per a la Festa Major 2026

L'operatiu incorpora una unitat de drons, manté el Circuit Especial d'Intens Control Policial i ofereix bus nocturn gratuït durant el cap de setmana

Dispositiu de seguretat per la FM26

Dispositiu de seguretat per la FM26 / Ajuntament d'Igualada

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Regió7

Igualada comptarà amb un dispositiu especial de seguretat i mobilitat coordinat entre la Policia Local i els Mossos d'Esquadra de cara a la propera Festa Major 2026. L'Ajuntament del municipi va comunicar que l’objectiu principal d'aquesta línia de treball conjunta és garantir que tota la ciutadania i els visitants puguin gaudir de les activitats amb tranquil·litat, seguretat i responsabilitat als carrers de la ciutat.

La presentació va anar a càrrec de la regidora de Governació, Carlota Carner, acompanyada pel cap de l'Àrea Bàsica Policial dels Mossos d'Esquadra a l'Anoia, Ramon Roig, i pel sotscap de la Policia Local d'Igualada, Robert Martínez. Durant la compareixença, Carner va remarcar que la Festa Major és una de les celebracions més rellevants del municipi i va destacar la importància d'oferir una cobertura preventiva rigorosa durant tota la setmana.

Més presència policial i Circuit d’Intens Control

El dispositiu d'enguany es basarà, un any més, en un augment significatiu dels efectius i en la presència contínua de patrulles als espais on es preveu una major concentració de públic, com el Parc Central, la plaça de Pius XII o la plaça de Cal Font. La voluntat del consistori i dels cossos de seguretat és mantenir una vigilància constant a tots els escenaris de la festa.

Durant les nits de major intensitat —divendres, dissabte i diumenge— Carner va explicar que “es tornarà a activar el Circuit Especial d’Intens Control Policial. Aquest itinerari, que ja ha demostrat la seva eficàcia en edicions anteriors, combinarà punts fixos i patrullatges itinerants en les franges horàries de finalització dels concerts i de major moviment de persones, concretament entre les 4 i les 6 de la matinada el divendres, i entre les 5 i les 7 de la matinada el dissabte i el diumenge”.

Incorporació de la unitat de drons i servei de Punts Liles

Com a principal novetat tecnològica d'aquesta edició, l'operatiu comptarà amb el suport d'una unitat de dron que intervindrà en diversos dispositius i en els actes més multitudinaris.

En paral·lel, la ciutat tornarà a disposar del dispositiu de Punts Liles coordinats amb la Policia Local. Aquest servei disposarà de punts fixos i itinerants als principals espais de festa amb la finalitat d'informar, sensibilitzar, prevenir i atendre possibles actituds masclistes o comportaments sexistes durant les celebracions.

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Bus nocturn gratuït

El departament de Mobilitat de l’Ajuntament d’Igualada posarà a disposició de la ciutadania un servei de bus nocturn gratuït durant el cap de setmanade la Festa Major, concretament les nits del divendres 21, dissabte 22 i diumenge 23 d'agost. Aquesta mesura té com a finalitat facilitar el desplaçament dels veïns dels diferents barris fins a les activitats nocturnes, millorant tant la seguretat en el retorn a casa com l'accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda.

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