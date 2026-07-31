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Vilanova del Camí renova el conveni de col·laboració amb DCA Anoia

L'Ajuntament destina una subvenció de 600 euros per donar suport als programes d'atenció, rehabilitació i autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i les seves famílies

L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha renovat el conveni de col·laboració amb l’Associació Dany Cerebral Adquirit Anoia

L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha renovat el conveni de col·laboració amb l’Associació Dany Cerebral Adquirit Anoia / Ajuntament de Vilanova del Camí

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Regió7

El conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilanova del Camí i l'Associació Dany Cerebral Adquirit Anoia (DCA Anoia) s'ha renovat fins al 31 de desembre de 2026. L'acord té com a objectiu principal sumar esforços i recursos per millorar l’atenció, la rehabilitació i l’autonomia de les persones afectades per dany cerebral adquirit i de les seves famílies a la comarca.

Mitjançant aquest conveni, l’Ajuntament de Vilanova del Camí concedeix una subvenció de 600 euros a l’entitat per contribuir al desenvolupament de les activitats que duu a terme durant aquest 2026.

La signatura oficial ha anat a càrrec de l’alcaldessa de Vilanova del CamíNoemí Trucharte, i de la presidenta de DCA AnoiaMaria del Carme Piñas, amb la participació també de la regidora d’Educació, Joventut, Infància i Capacitats, Rebeca Mendiola.

La col·laboració entre totes dues institucions posa l’accent en l’atenció continuada i la rehabilitació funcional. L’entitat destinarà fons a la cerca de recursos terapèutics i rehabilitadors adaptats a les necessitats dels usuaris, alhora que impulsarà iniciatives per afavorir la seva reinserció social, educativa, ocupacional i laboral.

El conveni tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2026, data a partir de la qual podrà prorrogar-se de comú acord. Per la seva banda, l’associació presentarà la corresponent memòria de projectes i justificació econòmica durant el primer trimestre de l’any vinent.

El dany cerebral adquirit

El Dany Cerebral Adquirit (DCA) és el que es produeix en un cervell que prèviament estava sa i fa referència a qualsevol lesió imprevista al cervell que es produeix de manera sobrevinguda al llarg de la vida, principalment a conseqüència d’ictusaccidents de trànsit o traumàtics, així com anòxies o infeccions.

Aquestes lesions solen generar seqüeles físiques, cognitives i emocionals que alteren significativament l’autonomia personal i la vida quotidiana de qui les pateix.

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Des de l’Associació DCA Anoia treballen per millorar la qualitat de vida d’aquestes persones.

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