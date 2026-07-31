Vilanova del Camí renova el conveni de col·laboració amb DCA Anoia
L'Ajuntament destina una subvenció de 600 euros per donar suport als programes d'atenció, rehabilitació i autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i les seves famílies
Regió7
El conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilanova del Camí i l'Associació Dany Cerebral Adquirit Anoia (DCA Anoia) s'ha renovat fins al 31 de desembre de 2026. L'acord té com a objectiu principal sumar esforços i recursos per millorar l’atenció, la rehabilitació i l’autonomia de les persones afectades per dany cerebral adquirit i de les seves famílies a la comarca.
Mitjançant aquest conveni, l’Ajuntament de Vilanova del Camí concedeix una subvenció de 600 euros a l’entitat per contribuir al desenvolupament de les activitats que duu a terme durant aquest 2026.
La signatura oficial ha anat a càrrec de l’alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, i de la presidenta de DCA Anoia, Maria del Carme Piñas, amb la participació també de la regidora d’Educació, Joventut, Infància i Capacitats, Rebeca Mendiola.
La col·laboració entre totes dues institucions posa l’accent en l’atenció continuada i la rehabilitació funcional. L’entitat destinarà fons a la cerca de recursos terapèutics i rehabilitadors adaptats a les necessitats dels usuaris, alhora que impulsarà iniciatives per afavorir la seva reinserció social, educativa, ocupacional i laboral.
El conveni tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2026, data a partir de la qual podrà prorrogar-se de comú acord. Per la seva banda, l’associació presentarà la corresponent memòria de projectes i justificació econòmica durant el primer trimestre de l’any vinent.
El dany cerebral adquirit
El Dany Cerebral Adquirit (DCA) és el que es produeix en un cervell que prèviament estava sa i fa referència a qualsevol lesió imprevista al cervell que es produeix de manera sobrevinguda al llarg de la vida, principalment a conseqüència d’ictus, accidents de trànsit o traumàtics, així com anòxies o infeccions.
Aquestes lesions solen generar seqüeles físiques, cognitives i emocionals que alteren significativament l’autonomia personal i la vida quotidiana de qui les pateix.
Des de l’Associació DCA Anoia treballen per millorar la qualitat de vida d’aquestes persones.
- Pau Simon, el jove mort en l'accident a la mina de Súria que dirigia un gimnàs a Santpedor
- El cas de Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: «Vaig deixar de treballar per veure quant trigaria algú a adonar-se’n»
- El funeral per Pau Simon es farà al Centre Cívic de Sant Martí de Torroella, d'on va ser presidenta la seva mare
- Un treballador mort en un accident a la mina de Súria
- Ajuntaments i sindicats preparen avui mostres de condol per Pau Simon, el miner mort ahir a Súria
- Necrològiques del 30 de juliol del 2026
- SOS Senglars reclama aturar les batudes després de rebre denúncies de veïns per trets durant la nit a prop de casa
- La terapeuta dels Andic va estar a Collbató dues setmanes abans de la caiguda mortal d’Isak Andic