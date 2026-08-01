Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
PeatgesAliança CatalanaCerdanyaEsther GuerreroAgenda cap de setmanaSílvia Caballol
instagramlinkedin

Rescaten onze persones després que dos vehicles quedessin atrapats en un esvoranc a Cabrera d'Anoia

Els ocupants, entre els quals hi havia menors, van seguir un itinerari marcat pel navegador fins a un camí de la zona del castell de Cabrera

Un equip dels Bombers

Un equip dels Bombers / OSCAR BAYONA / Arxiu

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Núria León

Núria León

Els Bombers de la Generalitat van rescatar aquest divendres a la nit onze persones després que els dos vehicles en què viatjaven quedessin atrapats en un esvoranc en un camí de la zona del castell de Cabrera, a Cabrera d'Anoia. Entre els afectats hi havia menors d'edat, segons han informat els bombers a aquest diari.

L'avís es va rebre a les 23.44 hores. Segons les primeres informacions, els ocupants dels dos turismes havien seguit les indicacions del navegador GPS, que els va conduir per un camí de la zona del castell de Cabrera. En un punt del recorregut, els dos vehicles van quedar atrapats en un esvoranc i no van poder continuar la marxa.

Notícies relacionades

Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat. Els efectius van traslladar les onze persones afectades fins a una zona segura i, posteriorment, van treballar en la retirada dels dos vehicles. Cap dels ocupants va resultar ferit.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'En moltes famílies amb tres o més fills, els rols tendeixen a distribuir-se de manera implícita
  2. Núria Roure, psicòloga experta en son, explica l’error comú en dutxar-te abans d’anar a dormir que t’impedeix conciliar el son
  3. El funeral per Pau Simon deixa petit el centre cívic de Sant Martí de Torroella
  4. Vuit de cada deu nous votants d’Aliança provenen de fora de Junts
  5. La família del petit Luca, de Castellnou, inicia una recollida de firmes perquè pugui jugar a una categoria segura
  6. Centenars de persones homenatgen a Súria Pau Simon, el jove mort en l'accident de la mina
  7. Les tempestes causen dos incendis a Navès i Borredà
  8. Montserrat perd 90.000 visitants en el darrer any

Rescaten onze persones després que dos vehicles quedessin atrapats en un esvoranc

Rescaten onze persones després que dos vehicles quedessin atrapats en un esvoranc

Onze comarques de Catalunya en alerta per fortes pluges aquesta tarda: es poden acumular més de 20 litres en 30 minuts

Onze comarques de Catalunya en alerta per fortes pluges aquesta tarda: es poden acumular més de 20 litres en 30 minuts

Com es veurà l’eclipsi des de Barcelona, Madrid o Cadis? Així s'enfosquirà el cel fora de la franja de totalitat

Com es veurà l’eclipsi des de Barcelona, Madrid o Cadis? Així s'enfosquirà el cel fora de la franja de totalitat

Marlaska diu que s’ha “revertit la situació” de Ceuta i eleva a 67 els morts durant la crisi migratòria

Marlaska diu que s’ha “revertit la situació” de Ceuta i eleva a 67 els morts durant la crisi migratòria

El Kids&Us Manresa tanca la plantilla amb el fitxatge de l'ala-pivot Timmy Allen

El Kids&Us Manresa tanca la plantilla amb el fitxatge de l'ala-pivot Timmy Allen

Miguel Indurain, llegenda del ciclisme: "Abans ens alimentàvem amb pastissos i entrepans, no amb gels i barretes"

Miguel Indurain, llegenda del ciclisme: "Abans ens alimentàvem amb pastissos i entrepans, no amb gels i barretes"

La platja a una hora de Manresa amb aparcament gratuït

La platja a una hora de Manresa amb aparcament gratuït

Rescaten amb helicòpter un excursionista a Sant Vicenç de Castellet

Rescaten amb helicòpter un excursionista a Sant Vicenç de Castellet
Tracking Pixel Contents