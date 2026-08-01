Rescaten onze persones després que dos vehicles quedessin atrapats en un esvoranc a Cabrera d'Anoia
Els ocupants, entre els quals hi havia menors, van seguir un itinerari marcat pel navegador fins a un camí de la zona del castell de Cabrera
Els Bombers de la Generalitat van rescatar aquest divendres a la nit onze persones després que els dos vehicles en què viatjaven quedessin atrapats en un esvoranc en un camí de la zona del castell de Cabrera, a Cabrera d'Anoia. Entre els afectats hi havia menors d'edat, segons han informat els bombers a aquest diari.
L'avís es va rebre a les 23.44 hores. Segons les primeres informacions, els ocupants dels dos turismes havien seguit les indicacions del navegador GPS, que els va conduir per un camí de la zona del castell de Cabrera. En un punt del recorregut, els dos vehicles van quedar atrapats en un esvoranc i no van poder continuar la marxa.
Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat. Els efectius van traslladar les onze persones afectades fins a una zona segura i, posteriorment, van treballar en la retirada dels dos vehicles. Cap dels ocupants va resultar ferit.
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