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Incendi a Montmaneu: un foc crema un camp de rostolls i bosc

Nou dotacions terrestres i tres d'aèries treballen per extingir les flames

Vista aèria de l'incendi de Montmaneu

Vista aèria de l'incendi de Montmaneu / Bombers de la Generalitat

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Pau Brunet

Pau Brunet

Manresa

Els Bombers de la Generalitat, amb l'ajuda de pagesos de la zona, treballen aquest migdia de diumenge en un incendi al municipi de Montmaneu, a l'Anoia. El foc, que ha començat uns minuts abans de la 1 del migdia, hauria començat en un camp de rostolls i hauria saltat a un tros de massa forestal. S'hi han desplaçat nou dotacions terrestres i tres d'aèries.

També a l'Anoia, aquest migdia crema un foc per tercera vegada en un mes a l'abocador de Can Mata, als Hostalets de Pierola. L'avís és de les 11.53 hores i, inicialment, afectava una superfície d'uns 30 metres quadrats de deixalles, sobretot residus plàstics.

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Incendi a Montmaneu: un foc crema un camp de rostolls i bosc

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