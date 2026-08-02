Incendi a Montmaneu: un foc crema un camp de rostolls i bosc
Nou dotacions terrestres i tres d'aèries treballen per extingir les flames
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Els Bombers de la Generalitat, amb l'ajuda de pagesos de la zona, treballen aquest migdia de diumenge en un incendi al municipi de Montmaneu, a l'Anoia. El foc, que ha començat uns minuts abans de la 1 del migdia, hauria començat en un camp de rostolls i hauria saltat a un tros de massa forestal. S'hi han desplaçat nou dotacions terrestres i tres d'aèries.
També a l'Anoia, aquest migdia crema un foc per tercera vegada en un mes a l'abocador de Can Mata, als Hostalets de Pierola. L'avís és de les 11.53 hores i, inicialment, afectava una superfície d'uns 30 metres quadrats de deixalles, sobretot residus plàstics.
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