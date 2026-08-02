Masquefa instal·larà una coberta al carrer Major per guanyar ombra, confort i vida durant l’estiu
El sostre decoratiu, de gairebé 1.000 m², permetrà convertir aquest espai en una zona més fresca i agradable per passejar
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Regió7
Manresa
L’Ajuntament de Masquefa instal·larà una coberta de gairebé 1.000 m² al carrer Major per reduir la temperatura, millorar el confort climàtic i consolidar la zona com un espai de passeig, trobada i activitat comercial. A partir de dilluns començaran els treballs d’instal·lació. El sostre està format per tires de colors elaborades amb materials reciclats, una proposta que combina funcionalitat, sostenibilitat i valor estètic. La instal·lació tindrà caràcter estacional i romandrà col·locada fins al mes d’octubre. Posteriorment, es tornarà a instal·lar a la primavera per continuar oferint ombra i confort durant els períodes de temperatures més elevades.
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'En moltes famílies amb tres o més fills, els rols tendeixen a distribuir-se de manera implícita
- El funeral per Pau Simon deixa petit el centre cívic de Sant Martí de Torroella
- Núria Roure, psicòloga experta en son, explica l’error comú en dutxar-te abans d’anar a dormir que t’impedeix conciliar el son
- Vuit de cada deu nous votants d’Aliança provenen de fora de Junts
- La família del petit Luca, de Castellnou, inicia una recollida de firmes perquè pugui jugar a una categoria segura
- Ni infecció d'orina ni problema ginecològic: aquests són els símptomes que poden alertar d'un càncer de bufeta
- Centenars de persones homenatgen a Súria Pau Simon, el jove mort en l'accident de la mina
- Les tempestes causen dos incendis a Navès i Borredà