Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
PeatgesAliança CatalanaCerdanyaEsther GuerreroAgenda cap de setmanaSílvia Caballol
instagramlinkedin

Masquefa instal·larà una coberta al carrer Major per guanyar ombra, confort i vida durant l’estiu

El sostre decoratiu, de gairebé 1.000 m², permetrà convertir aquest espai en una zona més fresca i agradable per passejar

Una simulació de com quedarà la coberta decorativa al carrer Major de Masquefa

Una simulació de com quedarà la coberta decorativa al carrer Major de Masquefa / AJ. MASQUEFA

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Manresa

L’Ajuntament de Masquefa instal·larà una coberta de gairebé 1.000 m² al carrer Major per reduir la temperatura, millorar el confort climàtic i consolidar la zona com un espai de passeig, trobada i activitat comercial. A partir de dilluns començaran els treballs d’instal·lació. El sostre està format per tires de colors elaborades amb materials reciclats, una proposta que combina funcionalitat, sostenibilitat i valor estètic. La instal·lació tindrà caràcter estacional i romandrà col·locada fins al mes d’octubre. Posteriorment, es tornarà a instal·lar a la primavera per continuar oferint ombra i confort durant els períodes de temperatures més elevades.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents