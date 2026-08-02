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Tercer incendi en un mes a l'abocador de Can Mata, als Hostalets de Pierola

Els Bombers treballen des d'aquest migdia en un foc que afecta una zona de residus plàstics a l'interior de les instal·lacions

Imatge del fum de l'abocador el passat 4 de juliol des del nucli d'Hostalets de Pierola

Imatge del fum de l'abocador el passat 4 de juliol des del nucli d'Hostalets de Pierola / Ajuntament d'Hostalets de Pierola

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Núria León

Núria León

Els Bombers de la Generalitat treballen des de les 11.53 hores d'aquest diumenge en un incendi declarat a l'interior de l'abocador de Can Mata, als Hostalets de Pierola. L'avís s'ha rebut poc abans del migdia per un foc que, inicialment, afectava una superfície d'uns 30 metres quadrats de deixalles.

Fins al lloc s'hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers, que treballen amb una línia d'aigua per controlar les flames. El foc crema principalment una zona de residus plàstics situada dins del dipòsit. Els treballadors de l'empresa gestora de l'abocador col·labora en les tasques d'extinció amb una excavadora i altra maquinària pesant per moure terres. Segons han informat els bombers a aquest diari, l'incendi es manté focalitzat a l'interior de l'abocador.

Es tracta del tercer incendi registrat a Can Mata en poc més d'un mes. El primer es va declarar la nit del 2 de juliol i va mobilitzar sis dotacions dels Bombers, mentre que dos dies després, el 4 de juliol, un nou foc va obligar a activar cinc dotacions més. En aquell moment, l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola va apuntar que els dos episodis podrien estar relacionats i va informar que també s'havia utilitzat maquinària de gran tonatge per cobrir el focus amb terres.

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Els Bombers continuen treballant per extingir completament el foc i evitar que es propagui a altres zones de l'abocador.

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