Tercer incendi en un mes a l'abocador de Can Mata, als Hostalets de Pierola
Els Bombers treballen des d'aquest migdia en un foc que afecta una zona de residus plàstics a l'interior de les instal·lacions
Els Bombers de la Generalitat treballen des de les 11.53 hores d'aquest diumenge en un incendi declarat a l'interior de l'abocador de Can Mata, als Hostalets de Pierola. L'avís s'ha rebut poc abans del migdia per un foc que, inicialment, afectava una superfície d'uns 30 metres quadrats de deixalles.
Fins al lloc s'hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers, que treballen amb una línia d'aigua per controlar les flames. El foc crema principalment una zona de residus plàstics situada dins del dipòsit. Els treballadors de l'empresa gestora de l'abocador col·labora en les tasques d'extinció amb una excavadora i altra maquinària pesant per moure terres. Segons han informat els bombers a aquest diari, l'incendi es manté focalitzat a l'interior de l'abocador.
Es tracta del tercer incendi registrat a Can Mata en poc més d'un mes. El primer es va declarar la nit del 2 de juliol i va mobilitzar sis dotacions dels Bombers, mentre que dos dies després, el 4 de juliol, un nou foc va obligar a activar cinc dotacions més. En aquell moment, l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola va apuntar que els dos episodis podrien estar relacionats i va informar que també s'havia utilitzat maquinària de gran tonatge per cobrir el focus amb terres.
Els Bombers continuen treballant per extingir completament el foc i evitar que es propagui a altres zones de l'abocador.
Subscriu-te per seguir llegint
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'En moltes famílies amb tres o més fills, els rols tendeixen a distribuir-se de manera implícita
- El funeral per Pau Simon deixa petit el centre cívic de Sant Martí de Torroella
- La platja a una hora de Manresa amb aparcament gratuït
- El millor aliment per al cor, segons la cardiòloga Magdalena Perelló: «Abaixa la pressió arterial, redueix el colesterol i combat la inflamació»
- Ni infecció d'orina ni problema ginecològic: aquests són els símptomes que poden alertar d'un càncer de bufeta
- Núria Roure, psicòloga experta en son, explica l’error comú en dutxar-te abans d’anar a dormir que t’impedeix conciliar el son
- Rescaten onze persones després que dos vehicles quedessin atrapats en un esvoranc a Cabrera d'Anoia
- Un ferit en un xoc frontal entre dos cotxes a Manresa que acaba amb un vehicle encastat en una botiga