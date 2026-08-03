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Dos ferits en una col·lisió entre una furgoneta i un camió a l'A-2 al Bruc

El xoc ha estat per encalç de la furgoneta al camió, i l'accident ha provocat retencions en sentit Lleida

Imatge del punt de l'accident de les càmeres del Servei Català de Trànsit

Imatge del punt de l'accident de les càmeres del Servei Català de Trànsit / Servei Català de Trànsit

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Eduard Font Badia

Manresa

Dues persones han resultat ferides aquest migdia en una col·lisió entre una furgoneta i un camió a l'A-2 al Bruc, en sentit Lleida. L'accident s'ha produït a les 4 de la tarda quan, per causes que s'investiguen, ha col·lidit per encalç una furgoneta amb el camió que circulava davant seu. De resultes de l'accident, els dos ocupants de la furgoneta han hagut de ser atesos pel SEM.

El conductor, que havia quedat atrapat mecànicament, ha estat qui ha avisat de l'accident. La col·lisió s'ha produït al punt quilomètric 570,1, i l'accident, que ha tallat un carril en sentit Lleida, ha provocat retencions importants.

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