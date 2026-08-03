La Festa Major de Sant Martí Sesgueioles recupera el toc manual de les campanes i amplia l'oferta d'activitats
La programació, del 14 al 17 d'agost, inclou concerts, cultura popular, actes tradicionals i propostes per a tots els públics
Regió7
La Festa Major de Sant Martí Sesgueioles arriba del 14 al 17 d'agost amb quatre dies intensos de celebració. La nova edició combina les tradicions més arrelades del municipi amb propostes culturals, esportives, musicals i familiars.
La festa arrencarà divendres 14 d'agost amb la inauguració de l'exposició de pintura de Marisa Azón, que es podrà visitar durant tots els dies de la festa a la Capella del Roser. La jornada continuarà amb una gimcana familiar, el torneig d'escacs i el tradicional sopar popular amb bingo. La nit estarà protagonitzada per la música amb el concert de Rumba Blanca, seguit de les sessions de DJ Rutxo i DJ Stalk, que faran ballar la plaça de l'Ajuntament fins a la matinada.
El dissabte 15 d'agost, coincidint amb la festivitat de la Mare de Déu d'Agost, la programació començarà amb la popular baixada d'andròmines. A la tarda serà el torn de la trobada de gegants i cercavila, seguida d'una de les principals novetats d'aquesta edició: el repic de campanes a càrrec de Jordi Casellas, Joan Casellas i Aniol Gumà, recuperant així el toc manual de les campanes després d'anys en què s'havia realitzat de manera automàtica. Tot seguit tindran lloc el pregó de Festa Major, la presentació de l'hereu i la pubilla i un berenar popular. La nit continuarà amb l'espectacle Escala en Hi-Fi, la sessió de DJ Calatx amb música dels anys 80 al 2010, el showcase d'Empi, la sessió de B DJ i la cloenda musical amb DJ Diana.
El diumenge 16 d'agost estarà dedicat a la cultura popular i les tradicions. Després de la missa solemne, la plaça de l'Ajuntament acollirà el taller de ventalls i baldufes amb Lo Cigronet, la ballada de sardanes amb la Cobla La Nova Vallès, la final del torneig de frontennis i el tradicional ball de tarda amb l'orquestra Glacé.
La Festa Major es tancarà dilluns 17 d'agost amb la missa dels difunts, l'activitat familiar "D'oca a oca", inflables a la piscina i el concert de La Clau, que posarà el punt final a quatre dies de celebració.
Paral·lelament, durant tota la Festa Major es podrà visitar l'exposició de pintura de Marisa Azón a la Capella del Roser i es disputarà el torneig de frontó, coordinat pel Club Frontennis Sant Martí Sesgueioles.
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