La Fundació Pinnae impulsa un projecte de Per la Conca per millorar la salut ambiental dels espais urbans
La iniciativa, seleccionada entre 114 propostes, diagnosticarà entorns de centres educatius i de salut i desenvoluparà una actuació pilot per fomentar municipis més verds i saludables
Regió7
La Fundació Pinnae ha seleccionat el projecte "Acció comunitària per a la millora ambiental i la salut urbana", per ajudar a conèixer com la qualitat de l'entorn dels centres educatius i de salut influeix als infants i als malalts. Centrat a Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui; es crearà un mapa interactiu que inclourà espais i propostes per millorar aquests entorns. A més, també es durà a terme una actuació pilot en un d'aquest espais per fer-lo més saludable.
El projecte és presentat per Per la Conca (Associació per la Sostenibilitat de la Conca d’Òdena), en el marc de la vuitena Convocatòria d’Impuls al Territori. És una de les 36 iniciatives seleccionades entre les 114 propostes presentades, que rebran conjuntament 700.000 euros.
La diagnosi analitzarà aspectes com els espais verds, la contaminació, el confort climàtic, la disponibilitat d’ombra i vegetació i els usos de l’espai públic, amb l’objectiu d’identificar vulnerabilitats i oportunitats de millora.
A partir de la diagnosi, se seleccionarà un espai prioritari, preferentment vinculat a un centre educatiu o de salut, on s’executarà una actuació pilot. La intervenció podrà incloure la plantació de vegetació, la creació de petits hàbitats, la generació d’ombra o l’adequació de l’espai per afavorir-ne un ús comunitari saludable.
"Les administracions locals haurien d’incorporar la relació entre medi ambient, salut i benestar com un criteri habitual en la planificació urbana. La vegetació, l’ombra, la temperatura, la contaminació i la manera com utilitzem i ens desplacem per l’espai públic tenen conseqüències directes sobre la nostra qualitat de vida, especialment en el cas dels infants, les persones grans i les persones amb problemes de salut", diu Jofre Rodrigo, membre de Per la Conca.
El projecte es desenvoluparà entre el setembre de 2026 i el maig de 2027. Els resultats es presentaran públicament i s’incorporaran a la campanya Impuls Sostenible 2027 perquè contribueixin a orientar les polítiques municipals.
Aquest és el segon projecte de Per la Conca finançat per la Fundació Pinnae des que l’entitat treballa de manera integrada amb Anoia pel Clima. El primer ha contribuït a situar la renaturalització del riu Anoia en el debat públic i institucional. Amb aquesta iniciativa, Per la Conca vol proporcionar eines útils perquè els municipis avancin cap a uns entorns urbans més verds, saludables, inclusius i resilients davant el canvi climàtic.
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