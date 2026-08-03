Igualada Comerç presenta la imatge d'una 60a Botiga al Carrer que vol marcar un abans i un després
L'edició commemorativa estrenarà un nou format de dos dies, amb actes especials, més presència dels establiments als carrers i una imatge creada per l'artista igualadina Núria Riba Bosch
Regió7
Enguany, la 60a edició de Botiga al Carrer presenta la seva imatge oficial creada per l'artista igualadina Núria Riba Bosch. La iniciativa comercial commemora les tres dècades d'història volent ser molt més que una jornada de compres. L'entitat està preparant una celebració especial per valorar la trajectòria d'una activitat que ha contribuït a dinamitzar el comerç local i a convertir els carrers d'Igualada en un gran aparador a l'aire lliure.
La il·lustració de Riba plasma l'essència de la Botiga al Carrer amb una obra que transmet el dinamisme, la proximitat i l'ambient que caracteritzen aquest esdeveniment tan arrelat a la ciutat. Amb la presentació de la imatge, Igualada Comerç dona el tret de sortida al compte enrere de l'edició.
Una edició amb novetats
La principal novetat d'aquest any serà l'ampliació de la Botiga al Carrer a dos dies d'activitat.
Per primera vegada, la celebració començarà el divendres 4 de setembre a la tarda, quan els comerços participants podran sortir davant dels seus establiments, donant el tret de sortida a un cap de setmana que es vol convertir en una gran festa del comerç local. Durant aquest primer dia també tindrà lloc un acte especial d'inauguració per commemorar la 60a edició.
La festa continuarà el dissabte 5 de setembre, amb el format habitual de la Botiga al Carrer. Els comerços participants ocuparan els carrers comercials de la ciutat i el Passeig Jacint Verdaguer, que tornarà a esdevenir el principal eix de concentració dels establiments participants.
Seixanta edicions
Igualada Comerç destaca que arribar a la 60a edició representant una fita molt important per a l'entitat i per al comerç igualadí.
La Botiga al Carrer és una de les activitats comercials amb més trajectòria de Catalunya i l'entitat comenta que "ha sabut adaptar-se al pas dels anys mantenint intacte el seu objectiu: apropar el comerç als ciutadans, dinamitzar els carrers i convertir les compres en una experiència compartida".
L'entitat treballa perquè aquesta edició commemorativa esdevingui una celebració de tot el sector comercial, però també de la ciutat, convidant igualadins i visitants a passejar, descobrir promocions, gaudir dels establiments locals i continuar apostant pel comerç de proximitat.
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