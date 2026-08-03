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Mor un home de 73 anys ofegat a la piscina municipal de Jorba

Es tracta de la desena víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany, el passat 15 de juny

Imatge d'arxiu de la piscina municipal de Jorba

Imatge d'arxiu de la piscina municipal de Jorba / Ajuntament de Jorba

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Regió7

Jorba

Un home de 73 anys i de nacionalitat espanyola va morir ofegat aquest diumenge a la tarda a la piscina municipal de Jorba, a l’Anoia. Segons han informat els serveis d’emergències, l’avís al telèfon 112 es va rebre a les 18.16 hores, quan es va alertar que havien tret de l’aigua una persona inconscient. Fins al lloc s’hi van desplaçar dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que no van poder fer res per salvar-li la vida. També hi van intervenir tres patrulles dels Mossos d’Esquadra.

Amb aquesta, ja són deu les persones que han perdut la vida en piscines catalanes des de l’inici de la campanya de bany, el 15 de juny. A més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants.

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Davant d’aquestes xifres, Protecció Civil de la Generalitat insisteix en la necessitat d’extremar les precaucions a les zones de bany durant l’estiu. En el cas de les piscines, recorda que els infants han d’estar sempre sota la supervisió directa i continuada d’una persona adulta i que cal evitar distraccions, com l’ús del telèfon mòbil. En cas de detectar una persona amb dificultats dins l’aigua, es recomana avisar immediatament el servei de socorrisme o trucar al 112 per garantir una actuació ràpida.

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